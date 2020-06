Flexibilizan Orden Ejecutiva para incluir nuevas actividades físicas

Adriana Sánchez Parés, secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD). (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – A partir del lunes, 8 de junio se podrán practicar los deportes de tenis, tenis de mesa, esgrima y ajedrez de acuerdo a una dispensa promulgada por el secretario de la Gobernación, Antonio Luis Pabón Batlle. A tales efectos se emitió una nueva Carta Circular emitida por la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana G. Sánchez Parés.

“Hemos estado escuchando los reclamos y evaluando las propuestas que hemos recibido por parte de las diferentes federaciones. Obviamente, se evalúan de acuerdo a las recomendaciones del equipo médico y el nivel de riesgo de contagio que pueda significar el reactivar la actividad”, manifestó Sánchez Parés.

Ante esto, la secretaria indicó que, durante el día de ayer, lunes, sostuvo una reunión con los presidentes de las cuatro federaciones autorizadas en esta dispensa para dialogar sus propuestas y las condiciones requeridas por su parte para la reactivación de dichas prácticas. “Se logró un consenso y se comprometieron en cumplir con los protocolos de higiene y de seguridad necesarios para salvaguardar la salud de los atletas y entrenadores”, informó la secretaria.

Según se detalla en la Circular, al igual que las normas emitidas con las prácticas anteriores, los jugadores deberán mantener los seis pies de distancia, no se permitirá el alquiler ni el uso compartido de equipo, tampoco se permitirá el acceso al público. Adicional, no se permitirá ofrecer clases, cursos o clínicas. En el caso de los jugadores de ajedrez, es necesario utilizar mascarilla o “face masks” en todo momento. Por su parte, los jugadores de esgrima deberán llegar a las facilidades vestidos en ropa de entrenar ya que no tendrán acceso a los vestidores, entre otras normas que se detallan.

“Es importante recalcar que las actividades que se están autorizando, al igual que las previamente autorizadas, se pueden realizar exclusivamente de manera individual o en pareja. Las personas que deseen realizar estas actividades deberán hacerlo solo con su contra parte ya que no se permitirán los juegos dobles. Con esta flexibilización no significa de ninguna manera que se autorice la reactivación de las clases de cada uno de estos deportes o el entrenamiento grupal”, sostuvo la funcionaria.

