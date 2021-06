Jayleen Rodríguez

El encierro ocasionado por la pandemia del COVID-19 fue motor para que muchas personas se reinventaran y apostaran por su talento. Este es el caso de Luz Montalvo, una joven de 22 años que decidió convertir su arte en un negocio.

Las flores son protagonistas en sus piezas de bordado personalizado. En su emprendimiento ha realizado mascarillas, llaveros, pin, gorras, bolsos de mano y aros bordados con artes de su creatividad y otros de pedidos especiales. Entre los pedidos están las fotos en bordado que son su producto más vendido.

“Me inspiro en las flores y en la naturaleza. En mi casa tengo un jardín lleno de flores y eso es lo que me gusta y me inspira. Desde siempre me ha apasionado el arte, pero mucho de lo que conozco es gracias a mi hermana que me enseñó y ayudó a aprender a dibujar”, añadió.

Las piezas son confeccionadas 100% a mano por lo que algunos pedidos pueden tomarle hasta dos semanas. Las fotos en bordados toman más tiempo porque el cliente tiene que aprobar el arte antes de comenzar y seleccionar el montaje de flores que prefiere, entre las opciones que la artista le presente.

“El cliente tiene que elegir la foto que desea en bordado, luego yo la dibujo en papel y se la muestro para que me diga si le gusta. Una vez ya aprobó la foto, el cliente debe elegir que montaje de flores desea en su foto bordada y luego de eso debo dibujar una vez la foto con las flores y todo el montaje en la tela para entonces comenzar a bordar”, explicó Luz.

Sus piezas son confeccionadas en tela y en aros de madera de varios tamaños, comenzando desde tres hasta ocho pulgadas.

“Mi meta es llevar el bordado a otro nivel y lograr confeccionar ropa, porque yo también se coser, y crear una tienda online donde el cliente pueda hacer sus órdenes”, adelantó.

Para realizar órdenes o ver las piezas que ha confeccionado pueden acceder a su cuenta de Instagram: @flores.en.bordados.