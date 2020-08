Floyd Mayweather, Jr. firma al puertorriqueño Jean ‘Lobo’ Torres

LAS VEGAS – El clasificado mundial número 11 por la WBO en el peso junior welter, Jean Carlos ‘Lobo’ Torres, de Trujillo Alto, ha firmado un contrato promocional con la empresa Mayweather Promotions



A causa de la pandemia COVID-19, los gimnasios de boxeo en Puerto Rico no están operando, por lo que Torres (18-0, 14 KO’s), fue enviado por su manejador Raúl Pastrana, a la cuidad de Las Vegas para continuar su entrenamiento.



Durante su estadía y acompañado por el entrenador Yoel ‘Yowy’ González, Torres pudo realizar varias sesiones de guanteo con varios prospectos y campeones mundiales, incluyendo a Gervonta ‘Tank’ Davis, actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso junior ligero y quien es promovido por Floyd Mayweather, Jr.



“Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Jean Torres a nuestra familia de Mayweather Promotions”, dijo el presidente de Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe.



“Floyd (Mayweather) tuvo un interés personal en Torres porque lo vio trabajar diariamente por 3 semanas y estuvo impresionado con lo que estaba haciendo y decidió firmarlo porque es un peleador que trabaja bien fuerte y nosotros como promotora esperamos seguir con la tradición de producir grandes campeones mundiales provenientes de Puerto Rico”, manifestó Ellerbe.



Raúl Pastrana, presidente de Spartan Boxing declaró que, “a Mayweather le gustó mucho la ética de trabajo de ‘Lobo’. Estuvo presente en un gran guanteo que tuvo con Gervonta Davis y se nos acercó con gran interés de sumarlo a su compañía promotora y ya gracias a Dios, todo es un hecho por lo que estamos muy agradecidos con Mayweather y Leonard Ellerbe. Quiero también darle las gracias a Carlos ‘Sugar’ de León, Jr. y al excampeón mundial Clarence Adams por toda su ayuda en Las Vegas”.



‘Lobo’ Torres, ex integrante de la Selección Nacional de Boxeo Aficionado de Puerto Rico y actual campeón Latino de la OMB indicó que:



“Yo fui para Las Vegas a trabajar fuerte sin pensar que esto iba a pasar. Estoy en una posición donde en cualquier momento nos llaman para pelear por un título mundial y no se puede bajar la intensidad y entrenar medio pocillo durante la pandemia. Firmar con Mayweather es un sueño hecho realidad y no lo defraudaré. Lo que comenzó como un entrenamiento temporero, terminó siendo un gran paso para mi carrera y quiero demostrarle que tomó la mejor decisión. Con el favor de Dios le daremos mucha gloria a Mayweather Promotions, Trujillo Alto, el barrio la Gloria y Puerto Rico.