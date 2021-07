Foundation for Puerto Rico destinó $200k en equipos de telecomunicaciones a organizaciones sin fines de lucro 

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Como parte de las iniciativas para promover la resiliencia en las comunidades alrededor de la isla, Foundation for Puerto Rico (FPR) a través de su programa Bottom Up Destination Recovery Initiative (Bottom Up), ha entregado más de $200 mil dólares en equipos de telecomunicaciones a sobre 100 organizaciones sin fines de lucro y agencias municipales alrededor de la isla. Las entidades beneficiadas tienen sus sedes en las regiones que el Bottom Up ha impactado a lo largo de los pasados tres años.

“El tercer sector ha demostrado ser vital para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Las organizaciones recipientes de estos equipos podrán estar preparados para que, en un futuro, un evento atmosférico como lo fue el Huracán María, no afecte su capacidad de comunicación y por consecuencia de respuesta. Con esta entrega estamos aportando a la resiliencia comunitaria, uno de los enfoques principales del programa Bottom Up”, expresó Annie Mayol, presidenta y COO de FPR.

El Bottom Up es un programa novel diseñado por FPR en el año 2017, tras el paso del Huracán María, como una estrategia de recuperación económica basada en un modelo sostenible que apoya a las comunidades para que sean más resilientes y proactivas en la creación de activos turísticos y movimiento económico. Desde su comienzo, el programa ha apostado a la inmersión en las comunidades, y se ha establecido en diversas regiones alrededor de la isla incluyendo los municipios de Ceiba, Fajardo, Humacao, Luquillo, Naguabo, entre otros.

“Nuestro programa busca fortalecer a las comunidades para estimular su recuperación y asistir con la infraestructura necesaria para su desarrollo. Ver el fruto de tantos meses de trabajo materializarse con la entrega de estos equipos nos llena de orgullo”, expresó Carlos Ayala, gerente de proyecto del Bottom Up.

En la región este, el programa atiende particularmente los municipios de Luquillo, Fajardo, Ceiba y Naguabo. Las organizaciones que han recibido el donativo de equipos de telecomunicación en esta región son: OMME Fajardo, OMME Ceiba, Tenedor Social, Proyecto Impacto Comunitario, Centro de Ayuda Social Luz del Mundo, Estación de Bomberos de Luquillo y Fajardo, Policía Municipal de Luquillo, ECOSOL Inc., Centro Comunal Río Chiquito, Centro Cultural Multidisciplinario de Juan Martín, Municipio de Luquillo, OMME Luquillo, Jardín de Envejecientes Pablo Suárez, Unión y Acción por Villa Angelina, Policía Municipal de Fajardo, APRODEC Inc, Centro Comunal de Playa Húcares, Comité Desarrollo Social y Cultural Daguao, Comunidad Rancho Grande, Proyecto Educativo Pasitos del Saber, Casa de Adoración Restaurados por su Misericordia, Centro Cristiano Ciudad de Refugio La Mina, Inc., Comité Pro Desarrollo del Barrio Cubuy de Naguabo, Emergency Relief Alliance Corp., Ministerio Impartiendo Amor a Mi Prójimo Inc., entre otras.

Las organizaciones beneficiarias se seleccionaron mediante un proceso de investigación de las diferentes entidades públicas y ONGs de las regiones que atiende el Bottom Up y que estuvieran activas. Para el proceso de selección se consideró su infraestructura física, si las instalaciones sirven como refugio o centros de acopio o tener el espacio para poder servir como el mismo, su impacto directo e indirecto en la comunidad, capacidad operacional de la entidad, enlaces con otras organizaciones y proyectos colaborativos con las mismas, y su capacidad financiera, entre otros elementos.