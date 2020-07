Francisco Peterson: “Mi vocación será servirle al Distrito de Carolina”

Redacción Presencia

VIEQUES – Francisco Joel Peterson Montijo es uno de los aspirantes al Distrito de Carolina por el Partido Nuevo Progresista (PNP). El número cuatro (4) en la papeleta es natural y criado en la isla municipio de Vieques en donde, actualmente, es legislador municipal desde hace ocho años. Sin embargo, Peterson lleva 22 años en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y, desde el 2017, se desempeña como comandante de la zona de Carolina. Cuenta con un bachillerato en Administración de Empresas en Gerencia y una maestría en Finanzas con un grado menor en Justicia Criminal.

“Vengo de una familia que toda su vida se ha dedicado al servicio al pueblo y eso es lo que me llevó a tratar de subir un escalón más, porque desde siempre eso es lo que me han inculcado. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Este servidor ya se siente ganador, porque estoy abriendo las puertas a otras personas que buscan un cambio”, enfatizó Peterson quien fue criado en el barrio Monte Santos, sector Pozo Prieto en Vieques.

Peterson destaca que, aunque representa un ideal político, una vez juramente como senador del Distrito de Carolina lo hará con la certeza de que defenderá los intereses del pueblo, sin importar el partido que militen. Motivado a aspirar por la falta de empatía y justicia social en las agencias del gobierno, el legislador municipal de Vieques confía que en la unión de los 12 municipios que componen el distrito carolinense está la solución. Para esto propone implementar el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) en el distrito como una herramienta para lograr objetivos a corto y a largo plazo. No obstante, su primera propuesta es disminuir sueldo de senador y compartir ese dinero con los empleados públicos.

“No es solo una promesa de campaña, será una realidad. “De salir electo, la mitad de mi sueldo neto como senador va a ir para esos maestros que no tienen aire acondicionado, empleados de comedores escolares que tienen que sanitizar sus utensilios, para el policía que esta en un retén 8 o 12 horas y no tiene una silla cómoda. Si yo aprendí a vivir con poco, cuando tenga mucho se lo daré al que lo necesita”, manifestó Peterson, quien también es bombero forestal federal.

“La segunda fase es la integración de todos los municipios que se conozcan, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Por ejemplo, puede que Río Grande tenga dos camiones cisterna y Luquillo no tenga ninguno. Si se da una necesidad en Luquillo y yo no tengo esa comunicación con el encargado o el primer ejecutivo de Río Grande, pues la paso difícil. De eso se trata la integración, de que todos nos conozcamos y podamos compartir iniciativas, equipos y proyectos para un mejor distrito”, explicó.

Peterson, también, pertenece a la Junta de Directores de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) en representación del interés común de la ciudadanía. Este destaca que como viequense es la persona ideal para trabajar con la problemática de la transportación marítima hacia las islas municipio Vieques y Culebra. Como capitán y conocedor del tema, Peterson indica que la vida útil de las embarcaciones que se utilizan actualmente es de 40 años, por lo que no es necesario adquirir nuevas lanchas. El problema, según el viequense, recae en la mala administración que ha existido por años y la falta de mantenimiento en las lanchas. Entre sus propuestas sostiene que las embarcaciones deben adjudicarse a las islas según el uso y las necesidades de los residentes y turistas, puesto que los visitantes también sufren las mismas consecuencias, con la particularidad de que los viequenses y culebrenses lo viven dariamente.

“Vieques tiene más carga que Culebra, porque Vieques es tres veces más grande que Culebra. No podemos poner una embarcación de pasajeros para Vieques y un ferry de carga para Culebra, porque estamos agravando la situación. El ferry de carga hay que dejarlo en Vieques y las embarcaciones para Culebra”, asegura el bombero de profesión.

Peterson agregó que, como parte de su labor en la Junta de Directores de ATM, se logró aprobar el dinero para que dos embarcaciones importantes puedan pasar por el proceso de inspección y puedan utilizarse lo más pronto posible. “Sin ser senador se logró que el pasado mes de mayo se aprobara el dinero para que las dos embarcaciones de más capacidad: Isla Bonita (ferry) y Cayo Blanco hagan la travesía desde Puerto Rico hacia la Florida a su “dry dock” para el reemplazo de piezas y estén disponibles para brindarle servicio de transportación a ambas islas”, anunció Peterson.

El 9 de agosto de 2020, Peterson buscará una de las dos posiciones disponibles para convertirse en el candidato oficial al senado por el Distrito de Carolina. Peterson acepta que la política ha cambiado y que es momento de “volver a la raíz del PNP”.

“El poder no hace al político; el poder es del pueblo. Por eso es que, humildemente, tomé esta decisión, porque quiero representar al pueblo. Ya me siento ganador, porque soy una persona sin familiares políticos y he tenido que nadar en aguas desconocidas, pero lo hago por el bienestar del pueblo. La diferencia de este candidato es que yo vengo de una cuna de servidores públicos: policías, enfermeros, bomberos, maestros, que busca d volver a la raíz del PNP que es la igualdad de oportunidades no lucrarse como ha pasado en los últimos años”, puntualizó el aspirante al senado.