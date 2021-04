Gana facial + Dermaplaning en VIVE Aesthetic Spa

Esta promoción está disponible a los mayores de 21 años que vivan en Puerto Rico. Al dar click en “Me Gusta” o “Like”, accedes y estás de acuerdo en que esta promoción no está asociada, administrada ni respaldada por Facebook; y liberas a Facebook de toda responsabilidad por tu participación en este concurso. Nada que comprar para participar.

El periódico Presencia te regala un Facial + Dermaplaning en VIVE Aesthetic Spa. Se escogerán un ganador (a).

Duración: Concurso comienza el martes, 20 de abril y termina el viernes, 23 de abril de 2021. El ganador (a) será seleccionado al azar el lunes, 26 de abril de 2021.

Información:

Vive Aesthetic and Spa se especializa en trabajar la estética de la piel, tanto facial como corporal. Nos enfocamos en moldear, tonificar y reducir pulgadas. En los tratamientos faciales trabajamos desde faciales de limpieza profunda hasta tratamientos especializados, ya sea para manchas, líneas de expresión y/o ácne. Los tratamientos corporales se trabajan de acuerdo a la necesidad corporal de la persona. Se evalúa el peso, porciento de grasa y grasa corporal. .

Están ubicados en la avenida Paseo de los Gigantes BA20, en Carolina, Puerto Rico. Información al 787-998-8141 o a www.vivieaestheticsandspa.com.

Beneficios del dermaplaning

El dermaplaning es un método de exfoliación físico que consiste en utilizar un bisturí de calibre 10 para raspar suavemente la capa superior de la piel constituida por células muertas, con el fin de revelar una tez más brillante y suave.

Participación:

Darle ME GUSTA a la página oficial del periódico en Facebook: @presenciapr

Darle ME GUSTA a la publicación oficial del concurso y en los comentarios publicar LISTO.

El ganador (a) será elegido al azar y se estará validando que haya cumplido con todos los pasos.

La fecha límite para la reclamación del premio es de 24 horas laborables a partir de la notificación de que su participación resultó ganadora.

De no ser reclamado en o antes de 24 horas, el certificado de regalo se tendrá por renunciado y se volverá a realizar el sorteo.

*Ni el periódico Presencia, ni Vive Aesthetic and Spa serán responsables por la información incorrecta que sometan los participantes y que impida que se le pueda contactar de resultar ganador (a).

Términos y condiciones

Requiere cita previa comunicándose al 787-998-8141.

Horario de redención lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Debe presentar el certificado de regalo al momento de recibir el servicio.

Incluye IVU.

Ciertas restricciones aplican.

*El certificado no puede ser remplazado o sustituido por haberse perdido, expirado o roto. Los premios no se pueden cambiar por efectivo y no es transferible. Cualquier daño o cambio a este certificado lo anulará.

RELEVO DE RESPONSABILIDAD:

Con la participación al concurso, el participante releva de toda responsabilidad a For Media Group, Periódico Presencia, sus empleados, clientes y relacionados, por los daños directos y/o indirectos causados al ganador, su familia o propiedad, relacionados, directa o indirectamente, con el uso y disfrute del premio otorgado.