Gana Facial + Microdemarbrasión en Vive Aesthetic Spa

Esta promoción está disponible a los mayores de 21 años que vivan en Puerto Rico. Al dar click en “Me Gusta” o “Like”, accedes y estás de acuerdo en que esta promoción no está asociada, administrada ni respaldada por Facebook; y liberas a Facebook de toda responsabilidad por tu participación en este concurso. Nada que comprar para participar.

El periódico Presencia te regala un Facial + Microdemarbrasión en VIVE Aesthetic Spa. Se escogerán un ganador (a).

Duración: Concurso comienza el jueves, 8 de abril y termina el martes, 13 de abril de 2021. El ganador (a) será seleccionado al azar el miércoles, 14 de abril de 2021.

Información:

Vive Aesthetic and Spa se especializa en trabajar la estética de la piel, tanto facial como corporal. Nos enfocamos en moldear, tonificar y reducir pulgadas. En los tratamientos faciales trabajamos desde faciales de limpieza profunda hasta tratamientos especializados, ya sea para manchas, líneas de expresión y/o ácne. Los tratamientos corporales se trabajan de acuerdo a la necesidad corporal de la persona. Se evalúa el peso, porciento de grasa y grasa corporal. .

Están ubicados en la avenida Paseo de los Gigantes BA20, en Carolina, Puerto Rico. Información al 787-998-8141 o a www.vivieaestheticsandspa.com.

Beneficios de microdermabrasion

Elimina las capas exteriores de células en la piel. Promueve la regeneración celular, incrementando la producción de colágeno y con ello elasticidad. Es una técnica ideal para mantener la piel joven, suave y limpia.

Atenúa las manchas, lineas de expresión.

Elimina cicatrices de acné.

Mejora el flujo del oxígeno y nutrientes aumentando la microcirculación en los capilares.

Participación:

Darle ME GUSTA a la página oficial del periódico en Facebook: @presenciapr

Darle ME GUSTA a la publicación oficial del concurso y en los comentarios etiquetar a tres (3) personas (mínimo).

El ganador (a) será elegido al azar y se estará validando que haya cumplido con todos los pasos.

La fecha límite para la reclamación del premio es de 24 horas laborables a partir de la notificación de que su participación resultó ganadora.

De no ser reclamado en o antes de 24 horas, el certificado de regalo se tendrá por renunciado y se volverá a realizar el sorteo.

*Ni el periódico Presencia, ni Vive Aesthetic and Spa serán responsables por la información incorrecta que sometan los participantes y que impida que se le pueda contactar de resultar ganador (a).

Términos y condiciones

Requiere cita previa comunicándose al 787-998-8141.

Horario de redención lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Debe presentar el certificado de regalo al momento de recibir el servicio.

Incluye IVU.

Ciertas restricciones aplican.

*El certificado no puede ser remplazado o sustituido por haberse perdido, expirado o roto. Los premios no se pueden cambiar por efectivo y no es transferible. Cualquier daño o cambio a este certificado lo anulará.

RELEVO DE RESPONSABILIDAD:

Con la participación al concurso, el participante releva de toda responsabilidad a For Media Group, Periódico Presencia, sus empleados, clientes y relacionados, por los daños directos y/o indirectos causados al ganador, su familia o propiedad, relacionados, directa o indirectamente, con el uso y disfrute del premio otorgado.