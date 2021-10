Gigantes del BSN firman a “Gato” de Telemundo

Ramón “Gato” Gómez. (Foto/Suministrada)

CAROLINA – Los Gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional (BSN) firmaron al talento de Hoy Día Puerto Rico, Ramón “Gato” Gómez por el resto de la temporada.

Así lo reveló el presentador en el programa de Alexandra a las 12 que se transmite por Telemundo, canal 2. Gato fungió como comentarista radial y analista deportivo en esta temporada para los Gigantes.

“[Estaré] en el tabloncillo. Yo súper sorprendido pero acepto el reto”, dijo en el programa.

Gato será parte del quinteto carolinense por los últimos dos juegos de la Serie Regular que les resta al equipo contra los Piratas de Quebradillas y los Vaqueros de Bayamón.

“Ahí cierro ese ciclo. Tenía esa espinita. Dios obra de manera maravillosa. Mi carrera como baloncelista comenzó en Bayamón. Yo soy ponceño, pero una vez me mudo a Bayamón comienza mi carrera como deportista. Juego las categorías menores hasta sub-21, y ahí es que me firma Bayamón, pero una lesión me saca de carrera, o sea que yo no tuve tiempo, minutos de juego, no aparezco ni en las fotos del equipo.”, explicó el animador.

“Fue una parte bien difícil y complicada como deportista. Para cerrar ese capítulo, juego hoy [viernes] en Carolina y mañana entonces cierro ese capítulo en el pueblo que me vio crecer como deportista, Bayamón.”, añadió.