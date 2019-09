CAROLINA – La Guardia Nacional de Puerto Rico respondió al pedido de apoyo desde la isla municipio de Vieques para servir de transporte aéreo a un pequeño paciente hacia el hospital de la UPR en Carolina.

El paciente, un bebe de 28 días de nacido, presentaba un cuadro clínico complejo que requería de una atención médica que no podía recibir en la isla municipio. Ante la inminente llegada de la tormenta tropical Karen los servicios de transportación médica aérea no estaban disponibles y la posibilidad de moverlo por transporte marítimo era nula, ya que las condiciones no permitían la navegación segura por la zona.

Esta situación llegó ante el Departamento de Salud, quienes hicieron los contactos para que el

Negociado de Manejo de Emergencias asignara una misión de vuelo a la Guardia Nacional de Puerto Rico bajo la activación estatal (Orden Ejecutiva 2019-049) con el propósito de transportar al bebe, sus familiares y el personal médico necesario.

“Si nuestro servicio ha sido un factor para salvar una vida, hemos hecho nuestro trabajo”, dijo el

Ayudante General de Puerto Rico, General de División José J. Reyes. “En estos momentos hay miles de hombres y mujeres en alerta y a la espera de ser llamados a servir a nuestro pueblo. Eso es nuestra razón de ser y es lo que nos llena de honor: servir a nuestro pueblo y estar ‘Siempre Presente’”.

Luego de las evaluaciones de seguridad de rigor la GNPR despachó una aeronave, un helicóptero

modelo UH-60 “Blackhawk”, la cual recogió al infante transportándolo hasta los terrenos del parque de pelota Roberto Clemente Walker en Carolina, desde donde fue llevado al Hospital de la UPR en Carolina.