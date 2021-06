Gobernador anuncia cambios a la Orden Ejecutiva por COVID-19 (Ampliación)

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El gobernador Pedro R. Pierluisi presentó hoy la nueva Orden Ejecutiva (OE) ante la pandemia por el Covid-19. La misma entrará en vigor el próximo lunes 7 de junio y será efectiva hasta el domingo 4 de julio de 2021. En esta Orden Ejecutiva hay mayor flexibilización para personas vacunadas y se permite más apertura en ciertos establecimientos.

En la nueva Orden Ejecutiva 2020-043 se amplía a un 75% la ocupación máxima de la capacidad total del lugar en las operaciones privadas que atiendan público, esto incluye restaurantes. De igual manera, se permite la apertura de bares, discotecas y salones de juego en un 50% de la ocupación máxima de la capacidad total del lugar. Los bares y chinchorros al aire libre no tienen límite de capacidad, pero se deberá mantener el distanciamiento físico de seis pies entre personas que no sean de la misma unidad familiar.

También, se amplía a un 50% la ocupación máxima de la capacidad total en los coliseos. Los restaurantes pueden abrir 24 horas, pero durante el horario entre las 12:00 a.m. y 5:00 a.m. deberá ser mediante el modelo de entrega “delivery” o recogido “curbside pickup o pickup” y no pueden vender bebidas alcohólicas.

“Como todo nuestro pueblo tiene que saber, continuamos combatiendo la pandemia del COVID-19 aunque estamos en mucha mejor posición. Las medidas que hemos tomado para protegernos, así como el énfasis en la estrategia de vacunación, han permitido que todos los indicadores sigan bajando y al fin estamos viendo las tasas de positividad más bajas. Las hospitalizaciones por COVID están en solo alrededor de 100 personas, una reducción considerable, y la tasa de positividad está en 2%”, expresó el gobernador.

El gobernador añadió que, “quiero exhortar a todo el pueblo de Puerto Rico a seguir cuidándose y reitero la importancia de que todos los que son elegibles acudan a vacunarse lo antes posible”.

La orden también establece que las personas vacunadas no tienen que hacer cuarentena al estar expuestas a una persona con Covid-19. Asimismo, en cuanto a la utilización de mascarilla, se especifica que es obligatorio utilizarla cuando se visiten establecimientos cerrados de un operador privado que atienda público. No será requerida la mascarilla en espacios al aire libre para personas completamente vacunadas y se recomienda a los no vacunados a que la utilicen en los espacios al aire libre. En espacios cerrados que no se atienda público, las personas vacunadas no tendrán que utilizar mascarillas si todas las personas dentro del lugar también están vacunadas.

Otras de las disposiciones de la orden ejecutiva es que se recomienda mantener un espacio mínimo de seis pies entre sí y las demás personas fuera de su unidad familiar, evitando cualquier aglomeración. De igual manera, las actividades sociales pueden realizarse con una ocupación máxima de la capacidad total del lugar de 75%. Se permiten los desfiles, procesiones, ferias, fiestas patronales, festivales y actividades análogas, sujetos a los protocolos que emita el Departamento de Salud. Se autoriza a operar los lugares de acampar, sujeto a las guías que emita el DRNA . En cuanto a las piscinas pueden operar con un 75% de capacidad.

“Seguimos abriendo de forma gradual, ya acercándonos más y más a la apertura total y dando beneficios a los vacunados pues cuando todos nos vacunemos podremos verdaderamente regresar a la normalidad. Insisto en que todavía estamos en una emergencia por la pandemia y que todos nuestros ciudadanos deben continuar tomando todas las medidas necesarias para protegerse a sí mismos, a su familia, a sus compañeros de trabajo y a toda la comunidad”, añadió el gobernador.