Gobernador anuncia posposición del inicio del semestre escolar por una semana

Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, gobernador. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El gobernador Pedro R. Pierluisi —junto al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés y el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López— informó que debido al repunte de casos por el virus Covid-19, las clases en las escuelas públicas de la Isla reiniciarán el lunes 24 de enero de 2022, de manera presencial.

Los maestros y personal no docente comenzarán de manera presencial en los planteles el próximo martes 18 de enero, así como las terapias de educación especial. De este modo, los maestros podrán repasar el protocolo actualizado del Departamento de Salud, incluyendo pruebas aleatorias, realizar un censo del personal y su estatus de vacunación para asegurar el cumplimiento con los mandatos, y un censo estudiantil con los mismos propósitos.

“Para todos y todas en nuestra Isla, la educación es una de las más altas prioridades. Desde el principio de mi administración he sido firme en que nuestros niños, niñas y jóvenes necesitan la educación presencial, pues la educación a distancia no logra sustituir la enseñanza en el salón de clases. Nuestra meta sigue siendo que las escuelas estén abiertas y sean un lugar seguro para nuestros niños, así como maestros, empleados y contratistas que laboran en los planteles. Sin embargo, ante una tasa de positividad tan alta como estamos viendo, no podemos arriesgarnos a tener brotes de contagio en nuestras escuelas que pongan en riesgo, no solo la salud física sino también emocional de nuestros estudiantes, sus padres y maestros”, sostuvo el gobernador.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, señaló que se estaría ajustando el calendario escolar, para que los estudiantes no pierdan días lectivos. “Los cambios que se están realizando en el reinicio de clases, tienen el propósito de salvaguardar la salud de todos los componentes de nuestras comunidades escolares. Sin duda, esto significa que haremos ajustes en nuestro calendario escolar para cumplir con el tiempo lectivo que se le ofrece a nuestros estudiantes; por lo que anunciaremos oportunamente cuáles serán dichos ajustes. De lo que todos deben estar seguros es que nuestros planteles cumplirán con los protocolos más estrictos para garantizar la seguridad de todos nuestros empleados y estudiantes, y estamos trabajando de la mano con el Departamento de Salud para activar los protocolos de la manera más eficaz, para minimizar el trastoque de los entornos escolares”.

El gobernador Pierluisi informó además que estas fechas le aplican al sistema público de educación, y al mismo tiempo son una recomendación para el sistema de educación privada y para la educación universitaria. “Al sistema universitario, tanto público como privado, le solicitamos que se inserten en el sistema de rastreo municipal o tengan su propio sistema que pueda informar al Departamento de Salud. Como mencioné, el Departamento de Salud, junto al Departamento de Educación ha estado haciendo una revisión de los protocolos de COVID para nuestras escuelas para así atemperarlos a las nuevas condiciones que enfrentamos. El mismo será público y la próxima semana podremos implementarla y ajustarla según sea necesario”.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado López indicó que entre las medidas medulares se establece una nueva definición de totalmente vacunado para el personal de Educación, que será una persona con serie primaria más dosis de refuerzo, para quienes les aplique. “Se enfatiza en el principio fundamental de quedarse en casa cuando esté enfermo o tenga síntomas, igualmente se enfatiza en aumentar la ventilación en los salones de clases asegurando la entrada de aire fresco. Hay que recordar que para el 15 de enero todos los empleados del Departamento de Educación tienen que haberse suministrado la dosis de refuerzo y, en el caso de los estudiantes, deben estar vacunados para el 31 de enero. Asimismo, estaremos aumentando significativamente el número de pruebas aleatorias que se realizarán en las escuelas, dependiendo los niveles de positividad en las diferentes regiones”.

“Reitero que, como pueblo, sabemos lo que tenemos que hacer para combatir este repunte, por lo que todos y todas tenemos que ser parte de la solución. Y ahora también tenemos nuevas herramientas que se unen a las vacunas, como los nuevos medicamentos, tratamientos monoclonales, entre otros. Las estadísticas son claras, la vacunación salva vidas y reduce significativamente las probabilidades de contagio y de enfermedad severa. ¡Todos a vacunarse y a ponerse el refuerzo! Y también, debemos continuar con medidas prudentes para evitar los contagios y evitar más muertes”, puntualizó el gobernador.