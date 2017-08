Gobernador anuncia utilizará “Despacito” para promover a Puerto Rico como destino turístico (VIDEO)

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que el éxito musical Despacito será parte de las iniciativas para promover a la Isla como destino turístico en el exterior.

El primer ejecutivo —acompañado por el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), José R. Izquierdo— también explicó que el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi se convertirá en el embajador oficial de la Isla ante el mundo, lo que redundará en que Puerto Rico obtenga una amplia visibilidad en la gira de conciertos Love & Dance World Tour.

“Parte de la estrategia de desarrollo económico de nuestra Administración es aumentar el número de personas que visitan y se quedan en la Isla. Despacito nos presenta la coyuntura ideal para ofrecer un destino variado, seguro y emocionante a los turistas. Agradecemos a Luis Fonsi por poner su talento al servicio de Puerto Rico”, expresó el gobernador.

El acuerdo incluye la adquisición de los derechos de uso de la canción, el derecho de uso de la imagen del artista y otros beneficios tangibles que han sido negociados con el objetivo de dirigir al consumidor a considerar tomar unas vacaciones en Puerto Rico.

Por su parte, el director ejecutivo de la CTPR explicó que “el aumento en el interés generado entre los consumidores en el extranjero por conocer más sobre nuestra Isla, a raíz de la popularidad alcanzada por Despacito, es un hecho innegable”.

Además, Izquierdo añadió que “nuestro reto y motivación al explorar la posibilidad de una alianza estratégica con Luis Fonsi se centró en buscar los mecanismos idóneos para convertir el aumento de interés de viajes a Puerto Rico en una conversión real de llegadas y visitas”.

Por su parte, Luis Fonsi expresó que “estoy muy agradecido y me emociona que la Compañía de Turismo haya elegido Despacito y mi gira Love and Dance Tour como parte de su campaña promocional para Puerto Rico. Durante el próximo año estaré trabajando en diferentes esfuerzos para dar a conocer las maravillas de nuestra hermosa Isla, promoviendo y ayudando a que Puerto Rico se conozca en cada rincón del mundo. Ser embajador de la tierra donde nací me llena de orgullo”.

Además, la CTPR estará utilizando el tema Despacito y la imagen del artista en videos de 15, 30 y 60 segundos, publicidad digital, publicaciones en redes sociales y concursos dirigidos al consumidor, entre otros, a fin de generar actividad y tráfico hacia SeePuertoRico.com.

Luis Fonsi —adicional a los videos que grabará promoviendo la Isla como destino turístico— también será el anfitrión de diversos invitados especiales para llevarlos a conocer Puerto Rico, entre muchos otros proyectos que desarrollará.

Las principales plataformas de ventas de viajes en la Internet han confirmado aumentos significativos en las búsquedas realizadas por sus usuarios. El alcance global obtenido por Despacito dio paso a que hace varios meses se comenzaran a explorar oportunidades para integrar el tema en los esfuerzos de mercadeo del destino fuera de Puerto Rico.

Como embajador oficial de Puerto Rico, Luis Fonsi, quien cuenta con más de 50 millones de seguidores en redes sociales, pone a disposición su imagen y gira para promover de manera directa la visitación a la Isla, exhortando a su fanaticada a visitar el portal del destino www.SeePuertoRico.com.

La duración del acuerdo con el artista se extiende hasta junio 2018, lo que permite a la Compañía de Turismo activar la alianza estratégica hasta esa fecha.

Los beneficios incluidos como parte de la gira Love & Dance World Tour ampliarán el reconocimiento de Puerto Rico como destino turístico en los mercados que se presente Luis Fonsi.

La gira cuenta con al menos 51 paradas adicionales que han sido confirmadas en las principales ciudades de Estados Unidos, Europa, Centro y Suramérica.

Puerto Rico tendrá una exposición de alta prominencia en todos los espectáculos del artista, que incluyen presencia en: conferencias de prensa, video de promoción de Puerto Rico en pantallas previo al concierto, mención del artista para exhortar a los presentes a que visiten SeePuertoRico.com, y oportunidad para activaciones presenciales en las instalaciones donde se lleven a cabo los conciertos.

La estadía del visitante promedio que se aloja en los hoteles de la Isla es de 2.6 noches. Buscando aumentar la estadía promedio y el impacto económico de la actividad turística, la CTPR enfocará la iniciativa de Despacitoen dar a conocer la diversidad de la oferta y variedad de experiencias disponibles para los visitantes.

Mediante campaña creativa conceptualizada para estos fines, Luis Fonsi y la CTPR exhortarán al visitante a disfrutar de la Isla “despacito”, haciendo referencia a que mientras más tiempo el visitante permanece en Puerto Rico, mejor se disfruta.

Los resultados y desempeño de la alianza estratégica con la canción y con el artista se estarán monitoreando constantemente mediante las visitas a la página web del destino, impresiones de la publicidad digital y conversiones de ventas que reportan las principales plataformas de ventas de viajes en línea con quien la Compañía de Turismo mantiene relación directa.

“Estamos seguros de que esta alianza con Luis Fonsi permitirá que Puerto Rico logre mayor exposición y alcance internacional y esto aportará de forma positiva al desarrollo económico de la Isla”, comentó Izquierdo.

El tema Despacito —interpretado por Luis Fonsi junto al también puertorriqueño Daddy Yankee— ha alcanzado éxitos sin precedentes, dentro de los cuales se destaca el haberse convertido en el video más visto en la historia de YouTube, con 3,000 millones de reproducciones.

Desde su lanzamiento en enero de este año, estableció récord en la plataforma digital Vevo, lo que hace de este el video en español más visto en un periodo de 24 horas, con 5.4 millones de reproducciones.

Además, es el video que más rápido ha alcanzado 200 millones de reproducciones en 22 días, en esa misma plataforma.

Despacito se ha posicionado como el primer sencillo en español en lograr la posición número uno en el gráfico Billboard Hot 100, desde Macarena en 1996. Hasta el momento ha logrado mantenerse en el tope de la lista por 13 semanas: es la única canción en la historia, interpretada por un artista puertorriqueño, en lograrlo.

El tema podría llegar a alcanzar el récord del sencillo con más tiempo en la posición número uno, que ahora ocupa One Sweet Day de Mariah Carey con Boyz II Men, con 16 semanas.

Despacito también ha dominado las listas en las categorías Hot Latin Songs por 29 semanas y Canción del Verano (Song of the Summer) por sexta semana. Por otra parte, la palabra despacito está generando 17 millones de impresiones y menciones a nivel digital mensualmente.

Con el éxito de Despacito, tanto Luis Fonsi como Daddy Yankee han logrado hacer historia a la vez que han elevado a Puerto Rico como destino a nivel mundial.

El concepto creativo y la producción del video musical estuvieron a cargo del destacado director puertorriqueño Carlos Pérez. En el video también participa la Miss Universe 2006, actriz y modelo puertorriqueña, Zuleyka Rivera.