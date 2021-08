Gobernador “apuesta” a que la mayoría de las escuelas están en condiciones

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia se molestó el martes, al ser increpado sobre denuncias de distintos sectores sobre la pobre preparación -desde los temblores de enero del 2020 y la pandemia del Coronavirus- en os planteles escolares en la víspera del regreso a clases, pospuesta por el paso este fin de semana de la tormenta tropical Grace y dijo apostar a que la “mayoría” de las escuelas están en condiciones.

“Es que todo el mundo es mucha gente y ese negativismo está fuera de lugar. Venga de donde venga. La premisa es totalmente equivocada”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Al revés. Mañana va a ser un gran día para Puerto Rico. Vamos otra vez a tener educación presencial en la mayoría de los planteles escolares en Puerto Rico. Es una tragedia social lo que hemos vivido en medio de esta pandemia, se le ha hecho un grave daño a la niñez y a la juventud puertorriqueña al no tener educación presencial por tanto tiempo”, añadió.

El gobernador calificó como “un ejercicio” el ofrecimiento de clases de verano a algunos estudiantes. “Este verano tuvimos un ejercicio, más de 340 planteles escolares de nuestro sistema público abrieron sin contratiempos y se comenzó a atender el problema de rezago que tenemos que atender”, dijo.

“Mañana están pautados para abrir 750 planteles. Se ha indicado que hay uno que otro que no está en condiciones. Pero al fin y a la postre, yo voy a sumar y a restar, y yo estoy dispuesto a apostar que la mayoría de esos planteles van a estar en condiciones”, acotó.

Mencionó –como en distintas ocasiones- que las escuelas son seguras pues un ingeniero las certificó, incluyendo las que tienen columnas cortas.

“Todos son seguros porque un ingeniero estructural certificó que cada plantel que va a abrir mañana es una facilidad segura, incluyendo los que tienen columnas cortas”, dijo Pierluisi Urrutia.

“Dos, la inmensa mayoría van a estar limpios, el desyerbo se debe haber hecho y los baños operando. Si hay excepciones, se van a atender. Pero aquí algunos tienen una resistencia y un negativismo que está totalmente fuera de lugar. Y lo que tienen es, al revés, es celebrar que los niños y los jóvenes van a regresar a las escuelas. Celebrar que hace tiempo atrás, primero que otras jurisdicciones en Estados Unidos autorizamos a que se vacunaran a todos los maestros en Puerto Rico y a todo el personal no docente, o sea, que la inmensa mayoría del personal que labora en nuestras escuelas ya está vacunada. No va a pisar una escuela personal docente o no docente que no esté vacunado o no traiga una prueba negativa de Covid. Sin excepciones”, dijo el mandatario.

“En el caso de los estudiantes, se le ha requerido a todos los que tienen la edad para ser vacunados que tienen que venir vacunados. Salvo que hemos respetado las objeciones religiosas o por condiciones médicas. En el caso de los estudiantes, por regla general, tienen que usar mascarilla, se están siguiendo las reglas del CDC para que se mantenga el distanciamiento entre los estudiantes”, añadió.

Sostuvo que “de surgir contagios, que van a surgir contagios, por ciento, es de esperar que surgirán contagios, eso no significa que se cierra las escuelas. Para que una escuela se cierre tiene que ser: que surgieron contagios en la propia escuela, que la transmisión se dio en la propia escuela y que conlleva varios estudiantes o más”.

“Lo ha dicho medio mundo, los que saben, lo primero que abre y lo último que cierra es la escuela. Aquí la gente tiene que empezar a caer en tiempo, si, en tiempo. Esas escuelas van a abrir mañana, la inmensa mayoría van a estar en condiciones, podrá haber una que otra que no y ahí se tomarán las medidas necesarias para reparar lo que se tenga que reparar”, finalizó.