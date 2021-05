Gobernador asegura que no retirará nombramientos

Al centro, Pedro Peirluisi, gobernador de Puerto Rico (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves, que le informó al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago durante una reunión más temprano en La Fortaleza, que no retirará sus nombramientos en Educación, Familia, Recreación y Deportes y el Cuerpo de Bomberos.

“Realmente él me informó del estado procesal de esas confirmaciones, de lo que ha transcurrido en el Senado hasta el momento y yo me mantuve en mi posición de que lo que deseo que ocurra es que todos los designados y designadas sean evaluados por sus méritos por el pleno del Senado. Es decir, por la totalidad de los miembros del Senado. Esa es mi decisión, no voy a estar retirando ninguna designación”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Que procedan a evaluarlos en el pleno del Senado, sea con el mecanismo de descargue u otro mecanismo. Pero lo justo, lo prudente, lo razonable es que todos esos nominados, que desde mi punto de vista están debidamente cualificados, sean evaluados por la totalidad de los miembros del Senado”, añadió.

Por otro lado, el mandatario rechazó que exista algún acuerdo en torno a los nombramientos con la Asamblea Legislativa.

“El presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández Montañez) se ha puesto a hablar de unos supuestos acuerdos que no existen. Y yo lo dije desde el primer día. Cuando a mí me mencionaron el asunto este del Código Electoral, el único acuerdo que hubo de mi parte fue tener apertura, delegar en Edwin Mundo para que evaluara las posibles enmiendas a mi como presidente del Partido Nuevo Progresista. Pero, hasta le indiqué al presidente de la Cámara que no atara una cosa a la otra”, dijo el mandatario.

En la tarde del miércoles, la Comisión de Nombramientos del Senado emitió informes negativos a los nominados del Departamento de la Familia, Ana González Magaz; Departamento de Recreación y Deportes, Ray Quiñones; Negociado del Cuerpo de Bomberos, Javish Collazo y el Departamento de Educación, Magaly Rivera Rivera.