Gobernador descarta decretar un ‘lockdown’

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia descartó el martes, decretar un ‘lockdown’ por catorce días, como lo propuso el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“No existe ninguna organización científica, ni médica, ni salubrista que me esté recomendando eso a mi”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“No procede esa medida porque ni la Coalición Científica, ni ningún experto en epidemiología o salubrista está abogando por un lockdown en Puerto Rico. Para que aquí todos estemos claros”, añadió.

Cuestionó de dónde viene la determinación del presidente senatorial para emitir una medida a esos fines.

“Es que realmente, ¿de dónde viene eso? Si viene de que allí (El Capitolio) tienen una situación o un brote, lo que tienen que hacer es aplicar el protocolo y después que cumplan el protocolo, ponerse a trabajar. Pero aquí yo no tengo a ningún científico, ningún médico, nadie que me asesore a mi, me está asesorando que imponga un lockdown, para que estemos claros”, dijo Pierluisi.

Mencionó que podría hacer cambios a la orden ejecutiva vigente.

“Todo va a depender del monitoreo de las estadísticas. Lo que vislumbramos que va a suceder es que se está estabilizando la situación, pero que va a bajar el número de casos positivos, va a bajar el número de hospitalizaciones en los próximos días como resultado de la expansión del toque de queda, que fue hace cerca de dos semanas atrás y a partir de mediados de la semana que viene como resultado de la restricción del 30 por ciento de la ocupación en todos los establecimientos comerciales, al igual que todas las oficinas que atienden publico en Puerto Rico”, dijo.

“Lo que me dicen los científicos que me asesoran es que van a bajar los números. No descarto nada”, sentenció.

Asimismo, Pierluisi Urrutia anunció que en Puerto Rico se han administrado 2,000,000 de vacunas. Además, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), aprobó un incremento de 3,500 dosis diarias de la vacuna Pfizer por tres semanas.