Gobernador dice que aplazarían aumento en peajes

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes, que busca aplazar los propuestos aumentos en los peajes.

“Yo me he puesto desde que llegué a la gobernación, me he opuesto a aumento en los peajes en medio de esta pandemia por razones obvias. Pero reconozco que ya existía al yo asumir la gobernación un Plan Fiscal Certificado por la Junta (de Control Fiscal) que si vislumbra aumento en los peajes en algún momento en el futuro con el propósito de que se puedan reparar las carreteras y darles el debido mantenimiento. Yo lo que he hecho es exigir que se aplace”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“En el último Plan Fiscal Certificado, lo que hizo la Junta fue aplazar el comienzo de aumento de peajes en algún momento del 2020 en adelante. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Van a haber otras cosas que se pueden hacer para aumentar los ingresos de la Autoridad de Carreteras con el establecimiento de peajes bidireccionales. De igual manera, establecer sistema de peajes en las salidas de las carreteras o en obras nuevas con nuevos sistemas de peajes”, añadió.

El mandatario estipuló el cobro de multas para allegar fondos.

“Trataremos de mejorar los ingresos de la Autoridad de Carreteras para que el aumento en peajes sea lo menos posible. Pero no vamos a tener aumento de peajes en este año, que era lo que decía el Plan Fiscal Certificado que yo heredé”, culminó.

Más temprano, un grupo de legisladores y alcaldes del sur dijeron en conferencia de prensa que intentarán buscar otras alternativas para evitar el aumento en los peajes.