Gobernador electo anuncia nuevos nombramientos

SAN JUAN – El gobernador electo, Pedro R. Pierluisi, continuó hoy realizando nuevas designaciones para su gabinete. Como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) Pierluisi nombró a Ana Escobar Pabón, mientras que como comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico designó al coronel Antonio López Figueroa. Se anunció también al Dr. José Antonio Colón Grau como comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas y la permanencia del general José Juan Reyes como ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico. En el ámbito tecnológico, el gobernador electo designó a Enrique Völckers Nin como principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno (PRITS).

“He continuado entrevistando personalmente a un sinnúmero de puertorriqueños comprometidos con nuestro pueblo y me siento orgulloso de la cantidad y calidad de personas que se están haciendo disponibles para servirle a nuestra patria. Las nominaciones del día de hoy están dirigidas mayormente al componente de seguridad y de innovación y eficiencia gubernamental. Todos tenemos que tener una visión esperanzadora de nuestro futuro cuando vemos toda esta gente buena con tantos deseos de ayudar a que nuestra Isla eche pa’lante. Como a todos los que he nombrado, yo voy a ellos porque le voy a Puerto Rico. Reitero mi llamado a nuestro pueblo de que nos unamos hacia ese futuro, que veamos el potencial que tenemos y salgamos a luchar por el. Juntos no hay reto que nos detenga”, expresó Pierluisi.

El gobernador electo comenzó con el nombramiento de Ana Escobar Pabón como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Escobar Aponte posee un bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Criminología de la Universidad del Turabo del Sistema Universitario Ana G. Méndez y una Maestría en Artes con Concentración en Justicia Criminal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ha sido profesora conferenciante en el Sistema Universitario Ana G. Méndez enseñando cursos a nivel post graduado de Rehabilitación al Delincuente y Sistemas Correccionales y ha colaborado en el Comité de Evaluación del Examen Comprensivo de Maestría de la Escuela Graduada de Ciencias de la Conducta Humana de la concentración de Justicia Criminal. Escobar Pabón ha laborado en el Departamento de Corrección desde el 1986, trabajando en la mayoría de los programas del Departamento, incluyendo el área de Programas y Servicios y los Programas de Comunidad y fungiendo como Superintendente de Instituciones Correccionales, Inspectora de Campo, Secretaria Auxiliar de Administración y Gerencia, Secretaria Auxiliar en Recursos Humanos y Asuntos Laborales, y Subadministradora de la Administración de Corrección.

Para que esté al mando de la Policía de Puerto Rico, Pierluisi nombró al coronel Antonio López Figueroa como comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico. El coronel López Figueroa es un destacado oficial de la Policía de Puerto Rico con sobre 33 años de servicio. Posee un bachillerato en Criminología de la Universidad Interamericana, recinto de Fajardo, y una Maestría de la Universidad del Este del Sistema Universitario Ana G. Méndez. Por los pasados 27 años ha estado en posiciones de liderato y supervisión directa a personal policiaco. Ha ostentado todos los rangos de la Policía y laborado como supervisor en la División de Homicidios y Robos, C.I.C., como director en la División de Arrestos Especiales, como director de la División de Drogas y Narcóticos, como supervisor de Investigaciones Criminales, como comandante de área, y como Superintendente Auxiliar de Operaciones Estratégicas y de Investigación Criminal. Actualmente se desempeña como Comandante de Área de Carolina donde dirige y administra el personal de la fuerza policiaca y el personal civil, implementa los planes de trabajo estatales y busca integrar a la ciudadanía en programas y servicios del Negociado dirigidos a reducir la incidencia criminal.

Del mismo modo, Pierluisi designó a un médico como comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas. Se trata del doctor José Colón Grau, quien obtuvo su bachillerato en Ciencias y Pre Médica del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, estudió en la Escuela de Medicina de Ponce e hizo su Especialidad en Medicina de Emergencia en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Ha trabajado como emergenciólogo en el Hospital de Trauma de Centro Médico, fue Director Médico del Departamento de Emergencias del Hospital de Damas y de Saint Luke’s Hospital en Ponce, así como en el Hospital Perea en Mayagüez, el Hospital Metropolitano de Yauco y el Hospital San Carlos Borromeo de Moca. Es profesor del Programa de Residencia de Medicina de Emergencia de la Escuela de Medicina de Ponce y de Soporte de Trauma Avanzada en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Al presente, es Director Médico de los Departamentos de Emergencias del Hospital Metropolitano de San Juan y del Centro Comprensivo de Cáncer. Posee múltiples certificaciones médicas y es instructor de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado, Pediátrico y de Trauma Avanzado, así como de cursos de Preparación de Emergencias y Administración de Desastres. Fue galardonado con el Doctor’s Choice Award en 2011 y 2012 y es panelista y médico asesor de radio y televisión.

En ese misma línea de preparación para emergencias, Pierluisi expresó que decidió darle continuidad a la labor de logística y seguridad que le brinda la Guardia Nacional al pueblo, por lo que pidió al general José Juan Reyes que permanezca como ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico. El general Reyes, un militar distinguido, fue comisionado a través del Programa de Adiestramiento de Oficiales de la Reserva en la Universidad de Puerto Rico, (ROTC), donde fue reconocido con el premio General George C. Marshall, el cual se le otorga a los cien cadetes más destacados del año en toda la Nación. Sirvió por más de diez años como Oficial de Operaciones de Crisis en los Cuarteles Generales del Departamento del Ejército de Estados Unidos en el Pentágono, tras los ataques terroristas del 9/11. Estuvo destacado como oficial de Enlace, Operaciones y Planificación del Departamento del Ejército para las Fuerzas de los Estados Unidos en Bagdad, Irak, durante la Operación “Nuevo Amanecer”. Como General de Brigada, Reyes estuvo a cargo del comando y control de sobre 16,500 miembros de todos los servicios militares de los Estados Unidos en Puerto Rico, dirigiendo los esfuerzos de recuperación durante la emergencia causada por el paso de los huracanes Irma y María. Recientemente la gobernadora lo promovió de General de Brigada al rango federal de General de División, y ahora como general de dos estrellas, Reyes llega al rango más alto dentro de la posición como Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico. En estos momentos, lidera la importante misión logística de la distribución de las vacunas del COVID-19 en Puerto Rico.

Finalmente y cambiando del área de seguridad al de tecnología, el gobernador electo anunció la designación de Enrique Völckers Nin como principal ejecutivo de Innovación e Información del gobierno de Puerto Rico. Völckers Nin cuenta con estudios en Programación de Computadoras del Recinto Universitario de Mayagüez, y de Administración de Empresas y Mercadeo del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Ha dedicado gran parte de su carrera al desarrollo de nuevos negocios, enfocados en tecnologías emergentes y masivas. Con más de 24 años de experiencia en el sector privado, lideró el desarrollo de una de las primeras tiendas de comercio electrónico de música en Puerto Rico, un sistema web interactivo de promoción de vehículos de motor, y ha dirigido varios proyectos digitales de identidad única, con preferencias individuales, notificaciones y pago. En el 2006, Völckers se convirtió en el primer puertorriqueño certificado por la compañía Apple como Adiestrador Profesional de la marca para Latinoamérica y Puerto Rico. Desarrolló un innovador negocio digital de ventas al detal y entregas a domicilio, enfocado en tecnología adaptativa (“Machine Learning”), y un sistema de remuneración al usuario, basado en reconocimiento de imágenes, inteligencia artificial y tecnología adaptativa en el punto de consumo. Perteneció al Interactive Advertising Bureau y fue director de Desarrollo de la Fundación de Niños San Jorge. Ha sido galardonado con el premio Grand Prix del Festival de Publicidad Cúspide, ganó Bronce en el Festival de Publicidad Ojo de Iberoamérica y Plata en el Festival de Publicidad de FIAPP. Su experiencia en la búsqueda de soluciones digitales y mejoramiento de servicios innovadores ha asistido también al sector público local en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.