Gobernador hace exigencias a Luma en reunión con alcaldes

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Durante la reunión liderada por el gobernador Pedro R. Pierluisi en la tarde de ayer con sobre 30 alcaldes federados, altos funcionarios de la empresa Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el primer ejecutivo hizo varias exigencias a la empresa encargada de la transmisión y distribución del sistema eléctrico y reiteró que la falta de fondos para mantenimiento en la AEE no será excusa para que ocurran apagones.

“Convoqué la reunión para informar a los alcaldes de varias exigencias que se le han hecho a Luma y ponerlos al día en cuanto a los cambios y trabajos que se están haciendo en la AEE. Establecí que, aunque Luma tiene un sistema centralizado de querellas para atender las averías en líneas, postes o transformadores, cuando un alcalde o alcaldesa llame con información específica de que ha habido una interrupción del servicio eléctrico en una comunidad o sector de su municipio eso inmediatamente debe atenderse como querella y entrar al sistema. Los alcaldes y alcaldesas son los primeros respondedores por excelencia, son quienes mejor conocen sus comunidades y se enteran primero de las situaciones en su municipio, por lo que hay que tomar su información como si la hiciera un abonado”, sostuvo el gobernador ante los reclamos de que cuando un alcalde llamaba para reportar averías en su pueblo, se les pedía que fuera el cliente quien hiciera la querella para entrarla al sistema.

Otro de los asuntos que el gobernador Pierluisi trajo a discusión en la reunión es que le exigió a Luma que tiene que mejorar el tiempo de respuesta en reparaciones menores. “Ellos tienen un proceso organizado con protocolos de cómo atienden las averías, pero en ocasiones en las que ya se sabe que son fallas reincidentes y que es una avería menor, lo que yo pedí es que las atiendan y reparen inmediatamente. Tan pronto llegue la brigada, si se identifica que es algo más sencillo se tiene que resolver lo antes posible y no hay justificación para tardar horas en esa reparación menor”, dijo Pierluisi.

Asimismo, el primer ejecutivo, quien también sostendrá una reunión con los miembros de la Asociación de Alcaldes el 19 de octubre, requirió a Luma que los directores regionales de la empresa sostengan reuniones periódicas con los alcaldes. “Todas las compañías grandes y el Gobierno trabajan dividiendo las áreas en regiones, siempre hay un director regional que da cara y coordina los trabajos. Es inaceptable que directores regionales de Luma no se hayan reunido con alcaldes, pues eso es indispensable que esté ocurriendo porque no es que meramente sea por teléfono, tiene que haber intercambio personal y lo exigí en el día de ayer”, puntualizó el primer ejecutivo, quien además sostuvo que las oficinas regionales o despachos tienen que estar cerca de las regiones ya que la topografía de la isla es bien diferente a la de los estados y esto ayuda a disminuir el tiempo de traslados para atender averías.

De igual manera, durante la reunión el gobernador habló de los cambios realizados en la dirección de la AEE y reiteró que la falta de fondos para mantenimiento no será excusa para garantizar un servicio estable y confiable. “Con los cambios que realicé, sé que la AEE está en buenas manos. El ingeniero Josué Colón es una persona capacitada que tiene una gran carga sobre sus hombros porque lo que se vio en el mes de septiembre en cuanto a la falta de mantenimiento que provocó los apagones es inaceptable. La instrucción que le he dado al director de la AEE es que tiene que darle todo el énfasis necesario al mantenimiento de las plantas. También le dejé saber que debe indicarme si hay que traspasar fondos de un área a otra en la AEE o si es necesario acceder a fondos federales o estatales para remediar cualquier falta de fondos. No hay excusas, pues el asunto energético tiene la más alta prioridad en mi Gobierno. El pueblo se merece un servicio eléctrico adecuado porque eso es clave e indispensable en nuestra calidad de vida. Seguiré fiscalizando tanto a Luma como a la AEE para asegurar que se atienden las situaciones y que se brinda un servicio eléctrico confiable y sin interrupciones”, concluyó.