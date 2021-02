Gobernador insiste en la reapertura de escuelas

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el miércoles en que las escuelas abran para ofrecer clases presenciales.

“Aquí en todo momento lo que yo he dicho es que tenemos que prepararnos para una apertura gradual y parcial de nuestro sistema educativo a partir de marzo. Hay muchos procesos en curso y uno de ellos es habilitar los planteles, identificar los que estén en buenas condiciones, hacer las reparaciones, los mantenimientos que sean necesarios, dotando de equipos y materiales necesarios para poder abrir”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“En vista de que estamos en una pandemia, también asegurarnos de que en cada plantel que pudiéramos abrir, pues que tengamos una enfermera que pudiera ser la que esté tomando temperatura, haciendo pruebas, monitoreando a todo el estudiantado que esté en el plantel”, añadió.

Mencionó que potencialmente pudieran abrir 172 de las 835 escuelas. En la semana del 25 de febrero, se anunciará cuáles serán las escuelas por operar.

“Lo que yo le puedo decir al pueblo de Puerto Rico es que vamos a actuar con mucha prudencia, mucha razonabilidad, seguro que hay que proteger la salud de nuestros estudiantes, de los maestros y de todo el personal que labore en las escuelas”, dijo.

Sobre este particular, la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, anunció la inversión inicial de 6.6 millones de dólares en materiales, equipos de limpieza y protección para todas las escuelas del sistema educativo.

Esta inversión proviene de fondos federales que fueron avalados por la Junta de Control Fiscal (JCF). Se han desglosado en una amplia lista de materiales, detergentes y equipos que estarán disponibles en cada una de las escuelas, con énfasis en aquellos planteles que se han identificado con alto potencial para recibir grupos pequeños de estudiantes a partir de marzo.

“Como hemos señalado desde hace varias semanas, la propuesta apertura de algunas de nuestras escuelas con alto potencial será de una manera salubre y segura. Para esto, no escatimamos en la compra de materiales de limpieza y desinfección que nos permitan mantener los espacios seguros para los estudiantes y personal. Cada escuela está equipada con todo lo que requiere el protocolo a los fines de que los padres sientan la confianza de dejar a sus hijos en este proceso de transición para todos”, destacó Aponte Santos en declaraciones escritas.

Las entregas de las llamadas “canastas de materiales” contienen desde jabón antibacterial, limpiadores multiusos, desinfectantes en aerosol y líquido; papel toalla, escobas, mapos, bolsas para basura, cubos exprimidores, desodorante líquido para pisos, etc.

También se distribuyeron materiales y productos desinfectantes en las siete regiones educativas, en las oficinas administrativas y en los centros de de servicio de educación especial. A estos funcionarios se les ha hecho entrega en varias ocasiones de mascarillas quirúrgicas, desinfectante de manos, toallas desinfectantes, alcohol líquido y protectores de rostros (face shields).

A pesar de que se anunció que los estudiantes y el personal que asista a las escuelas deberán llegar con sus mascarillas puestas, el DE entregó 1.2 millones de mascarillas de tela donadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) (en paquetes de cinco mascarillas por estudiantes y maestros). Cada mascarilla tiene una vida útil de 10 días. También, se han adquirido más mascarillas quirúrgicas que están disponibles para uso en los planteles.

De igual forma, se distribuyeron face shields para niños encada una de las escuelas. Hay un inventario de más de 50 mil face shields para adultos que serán entregados a los maestros, según se vayan abriendo las escuelas.

En cuanto al personal de comedores escolares -a pesar de que este espacio no se usará para el consumo de alimentos y se hará en modalidad To Go -se les ha entregado todos los materiales necesarios para su cuidado y prevención de contagios. Cada comedor tiene: mascarillas quirúrgicas, guantes, alcohol con dispensador, hand sanitizer con dispensador digital y papel toalla con dispensador automático.

Cada plantel -según el número de matrícula- contará con máquinas digitales para la toma de temperatura, y hay 900 termómetros manuales en inventario para uso de las escuelas. También se han adquirido batas y equipo para el personal de enfermería de cada una de las escuelas.

También, los 803,437 dólares, provenientes de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por COVID 19 (CARES Act), se invirtieron en la primera compra que fue distribuida en las escuelas al inicio de la pandemia. La segunda y tercera entrega se hicieron en una escuela depósito donde cada superintendente regional coordinó el recogido por parte de los directores de las escuelas en cada municipio.