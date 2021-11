Gobernador lleva las agencias a Ceiba

(Foto/Suministrada)

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

CEIBA – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, visitó el municipio de Ceiba el pasado miércoles, 3 de noviembre, para escuchar las necesidades del alcalde Samuel “Sammy” Rivera Báez. En esta ocasión, también se llevó a cabo la iniciativa “Fortaleza por Puerto Rico”, donde cientos de ciudadanos recibieron servicios del gobierno en la plaza pública de Ceiba. Más de 200 personas recibieron primera, segunda o tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Entregamos una casa bajo el programa R-3 a Pablo Soto Dávila, un señor retirado que vivía en una residencia en pésimas condiciones y se le entregó una propiedad valorada en aproximadamente $145,000, completamente nueva”, mencionó Pierluisi, en entrevista exclusiva con Presencia.

El Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, mejor conocido como Programa R (3) está dirigido a personas cuyos hogares no están en condiciones adecuadas para ser habitados a raíz del paso de los huracanes Irma y María.

Por otro lado, el gobernador se reunió con el alcalde ceibeño, Samuel “Sammy” Rivera Báez y los jefes de la mayoría de las agencias gubernamentales para que el ejecutivo municipal pudiera presentar los proyectos en que necesita intervención del gobierno estatal.

Pierluisi mencionó que uno de los temas tratados en la reunión fue el redesarrollo de la antigua base naval Roosevelt Roads. Incluso, ya se identificó una parcela de 78 cuerdas de terreno, aunque fuera de la base, para que se establezca allí un área comercial.

El gobernador gestionó una comunicación directa entre el secretario del Departamento Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, y el alcalde para llegar a un acuerdo de arrendamiento a largo plazo. “Se espera que culmine en el alquiler de esa parcela por un periodo prolongado de más de 40 años, para más adelante buscar a un desarrollador privado, por medio de un proceso competitivo de subasta, y se desarrolle el área para propósitos comerciales y recreativas”, adelantó el gobernador.

Por otro lado, se discutió la falta de una estación de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la urbanización Las Lomas. Sobre 140 residencias no tienen un sistema de agua potable que funcione de forma efectiva, por lo que la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, se comprometió a hacer un estimado de costos para luego identificar la fuente de los fondos que se necesitan para hacer esa estación de bombeo. Pierluisi destacó que esta función no le corresponde a la AAA, ya que se trata de un desarrollo que hubo hace un tiempo atrás y no se culminó la obra, sin embargo, la agencia se encargará del proyecto.

Asimismo, Rivera Báez le presentó al gobernador el caso de la escuela elemental Luis Muñoz Marín, ya que cuenta con problemas de filtración, entre otros detalles de infraestructura.

“Identificamos $600 mil de fondos federales bajo el programa ESSER para reparar el techo del plantel. La Autoridad de Edificios Públicos está a cargo y se comprometió en la reunión que ese contrato para la obra se firme este mismo mes (noviembre). La meta es que esté reparado el techo para mediados de enero 2022, cuando comiencen las clases nuevamente”, sostuvo Pierluisi.

En esa misma escuela hay otros vicios de construcción como lo son las columnas cortas. El director de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) indicó que este mes comienza la reparación de 50 columnas en la escuela.

“Hay otros problemas mayores que hay que reparar y estamos estimando que podría ser una obra total de $4 millones. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) aportaría los fondos y la meta es que esa obra mayor comience a principios de verano 2022 y culmine a finales de año”, puntualizó el gobernador.

Por último, se informó que la Autoridad de Tierras presentará varias parcelas que tiene disponibles en el municipio para explorar que el alcalde de Ceiba las pueda utilizar para establecer otro cementerio en el pueblo.