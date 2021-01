Gobernador no vislumbra nuevas restricciones por nueva cepa británica de COVID-19 detectada en la isla

Pedro Pierluisi, gobernador electo. (Foto/Suministrada)

AIBONITO – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que no considera implantar más restricciones de cara a una nueva orden ejecutiva para contrarrestar los efectos del COVID-19 y ante la confirmación de la llegada a la Isla de la nueva cepa británica del virus.

“No. No vislumbro eso, pero, claro, si hay que continuar monitoreando los contagios, el uso de los hospitales. Esa nueva cepa la información que me ha llegado, lo que refleja es que sí es más fácil contagiarse cuando tiene la persona ese tipo, esa modalidad o esa mutación del virus es más contagioso, pero no así los síntomas, ni la enfermedad como tal. No es como que la enfermedad sea más intensa”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Hay como tres casos confirmados, hay como 16 o 17 sospechosos, están en proceso de investigación. Claro, somos una isla en la que hay 3.82 millones de personas aproximadamente. Así que hay que monitorearlo. Pero a la pregunta si yo vislumbro nuevas restricciones, la contestación es que no”, añadió.

Pierluisi Urruia, en cambio, aseveró que su determinación es “flexibilizar un poco las restricciones”.

“Si todo sigue estable… y las vacunas siguen llegando, me informaron que el Departamento de Salud federal va a aumentar en 10 por ciento la vacunación”, dijo.

Dijo que la meta es que “para finales de verano tengamos la inmunidad de rebaño”, acotó.

Científicos de INNO Diagnostics y Research Centers in Minority Institutions (RCMI) de Ponce Research Institute, el centro de investigación científica de Ponce Health Sciences University (PHSU), detectaron una variante del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19 en pruebas realizadas en la Isla.

La cepa identificada por los científicos de PHSU contiene la deleción 69-70, que es la que está presente en la variante que se detectó recientemente en el Reino Unido, UK B.1.1.7. Según datos publicados recientemente por el Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en Estados Unidos se han detectado 315 casos de esta variante, indicó la doctora Vanessa Rivera-Amill, Directora Científica de INNO Diagnostics.

Las expresiones del gobernador se dieron durante una visita a Aibonito en la que entregó nuevas ambulancias al Departamento de Seguridad Pública (DSP).