Gobernador opina que en Puerto Rico hay mucho chisme

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN — El gobernador Pedro Pierluisi dijo este martes en entrevista radial que en Puerto Rico hay mucho chisme, pero él no le hace caso a eso en el desempeño de su trabajo.

“Yo hago un gran esfuerzo por mantener la calma, la seguridad en mi mismo, todo el tiempo ante cualquier evento. Y trato también de cuando ocurren insultos y la política cae en un nivel bajuno y desagradable, de no caer en eso. Hago un gran esfuerzo de no caer en el toma y dame”, dijo Pierluisi en entrevista radial con Rubén Sánchez por WKAQ 580.

“También hago un gran esfuerzo de que aunque alguien no comparta mi ideología, no milite en el partido donde yo milito, no descartarlo. De escucharlos a todos y de darle paso a todo lo que yo entienda es bueno para Puerto Rico.

Es un esfuerzo constante de mi parte. Pero tengo los años, la madurez, la experiencia de vida. Lo dije antes y lo repito ahora, porque es la verdad. La fe en Dios, para poder mantener esta actitud, que es buena para Puerto Rico.

Porque aquí hay veces que hay mucho ruido. Mucho toma y dame. Mucho tira y jala. Mucho bochinche. Y es importante de que el que está a cargo del gobierno no caiga en eso. Porque tu lo que quieres es un gobierno que funcione”, dijo Pierluisi, quien aseguró que no le hace caso a los chismes.