Gobernador pide confirmen a designada Secretaria de Educación

Secretario designada de Educación, Elba Aponte Santos. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia expresó el martes, que espera a que el Senado confirme a la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos.

“Yo la designé y ella tiene que pasar por el proceso de confirmación. Lo ocurrido en la Cámara ocurrió en la Cámara, pero es el Senado el que tiene que pasar juicio sobre su nombramiento. Son 27 senadores y senadoras que en su momento votarán a favor o en contra y yo espero que ella prevalezca en ese proceso”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

Sobre el proceso de intepelación en la Cámara de Representantes y el informe que se radicó ante ese proceso que recomienda que el Senado no confirme esa designación, el gobernador catalogó el asunto como desafortunado.

“Fue desafortunado lo que ocurrió. El mecanismo de interpelación es un mecanismo extremo. La Asamblea Legislativa ciertamente lo puede utilizar. Está dispuesto en nuestra Constitución, pero se utiliza cuando tú has agotado otros recursos. Hay comisiones con jurisdicción para atender los asuntos de Salud, para atender los asuntos de Educación, las comisiones llevan a cabo vistas públicas, citan a los jefes de agencias, realizan informes, hacen hallazgos, hacen recomendaciones”, dijo Pierluisi Urrutia.

“La interpelación, si acaso se justifica, es cuando un jefe de agencia no coopera con las comisiones investigativas, no acude, no contesta preguntas, no provee información indispensable ante la Asamblea, pero eso es cuando hay un patrón de conducta de esa naturaleza. Pues ya pasó lo que pasó, nadie lució bien en ese proceso y enfocarnos en lo que se tiene que hacer”, añadió.

Cabe destacar que desde el Senado confirmaron que solo el secretario designado de Justicia, Domingo Emanuelli entregó todos los documentos. Los demás nominados, incluyendo a Aponte Santos, no han hecho entrega de los documentos requeridos para el proceso de confirmación.

La presidenta de la Comisión de Educación, Deborah Soto, recomendó al Senado a que Aponte Santos no sea confirmada como secretaria de Educación.

“El informe, es importante que sepamos que, además concluye que, la designada secretaria Elba Aponte Santos fue evasiva a la hora de contestar preguntas de los representantes. No presentó un plan concreto para la reapertura de escuelas, no tiene un protocolo para manejar el COVID-19 en los planteles escolares y no explicó a esta Cámara de Representantes ni al país, cómo garantizará un entorno saludable para nuestros jóvenes y niños”, dijo Soto.

“Por todo lo anterior y por su cuestionable desempeño manejando otros asuntos en el Departamento de Educación, concluimos en este informe, que la designada Elba Aponte Santos no está preparada para ejercer sus funciones como secretaria del Departamento de Educación”, añadió.

“Quiere decir que no reúne las cualidades que se necesitan para dirigir al Departamento de Educación en momentos como estos”, sentenció.