Gobernador Rosselló Nevares participa de reapertura del Caribe Hilton

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares participó hoy del corte de cinta de la reapertura del hotel Caribe Hilton, el cual celebra una restauración de sobre $150 millones luego de 15 meses de cierre.

La reapertura del hotel se lleva a cabo durante el septuagésimo aniversario del Caribe Hilton, en sincronía con el centésimo aniversario de Hilton Hotels and Resorts.

“Caribe Hilton es un ícono de nuestra industria turística. Nos llena de mucha alegría formar parte de este evento y compartir con su equipo la emoción de una renovada oferta turística dentro de este gran hotel”, sostuvo el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares agregó que “el turismo en Puerto Rico está experimentando un resurgimiento y, junto con los proyectos de reconstrucción que ya están encaminados, quienes nos visiten serán testigos de todo lo que tenemos que ofrecer como Isla del Encanto. Gracias a Caribe Hilton por creer en Puerto Rico y por formar parte del gran desarrollo de la economía del visitante”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carla Campos, indicó que “la reapertura del Caribe Hilton luego de una renovación sustancial es reflejo de la industria turística de Puerto Rico—un hotel y destino idealmente posicionado para resurgir de manera fortalecida. Felicitamos a Hilton, al equipo y a la gerencia del Caribe Hilton por trabajar incansablemente durante el pasado año y medio para que esta icónica propiedad vuelva a ocupar el importante sitial en nuestro destino”.

Mientras, el gerente general de Caribe Hilton, Pablo Torres, expresó que “al representar un componente clave del ADN de Hilton, nuestro resort también ha desempeñado un papel importante en la historia de Puerto Rico y estamos orgullosos de recuperar parte de la energía y el ritmo de la isla con esta reapertura. Trabajar juntos en medio de los desafíos y los tiempos difíciles nos hizo más fuertes como equipo y comunidad de resort”.

Caribe Hilton ofrece renovaciones contemporáneas para sus habitaciones y suites, así como gimnasio, spa, centro de tenis —en colaboración con la medallista olímpica Mónica Puig— y rediseños de paisajismo, todo combinado con espacio de 65,000 pies cuadrados para eventos en interiores y exteriores.

Se informó además que, para celebrar la inauguración y por tiempo limitado, los huéspedes podrán prolongar su estadía una noche adicional con One Night on Us, mediante el cual se ofrece una tercera noche de cortesía. El viaje debe reservarse antes del 30 de junio para viajar hasta el 20 de diciembre de 2019.

Para hacer reservaciones o para obtener más información, pueden llamar al 1 800 445 8667 o visitar www.caribehilton.com.