SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced, anunció el lunes, que entró en vigor el Reglamento Conjunto para la Implementación y Ejecución de la Ley 134-2019, que ofrece alternativas con descuentos para el pago multas de tránsito.

“Hoy comienza el periodo especial de 90 días que le permitirá a todos los ciudadanos con multas acumuladas a la tablilla de su vehículo o a su licencia de conducir, optar por ciertos descuentos, tanto a la deuda, como a los recargos acumulados y ponerse al día”, expresó la gobernadora en conferencia de prensa.

Vázquez Garced indicó que el Reglamento entra en vigor inmediatamente, eximiéndolo del periodo de evaluación cie 30 días de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno (LPAU). El Reglamento Conjunto para la Implementación y Ejecución de la Ley 134-2019, ofrece dos alternativas con incentivos para el pago de multas: el pago total de la deuda; con un descuento de 15 por ciento del monto adeudado por multas y un 100 por ciento de descuento sobre los recargos; los planes de pago tendrán un 50 por ciento de descuento sobre los recargos.

Por su parte, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó que el departamento logró una alianza con el Banco Popular de Puerto Rico, para externalizar, por primera vez, los acuerdos de planes de pago en más puntos de servido en beneficio de los ciudadanos.

“El Banco Popular ya tiene disponible sus 162 sucursales a través de la Isla para atender, tanto los pagos completos de multas como los planes de pago. Los exhortamos a visitarlas y a beneficiarse de los descuentos, para que así puedan estar en cumplimiento con la Ley de Tránsito”, manifestó el titular de Hacienda.

Además, los ciudadanos podrán visitar las colecturías de Rentas Internas ubicadas alrededor de la isla para realizar, solamente, pagos completos. “Los incentivos ofrecidos por la ley 134-2019 no son automáticos y es responsabilidad de cada persona solicitarlos y cumplir con los requisitos que se establecen en el Reglamento”, recalcó Parés Alicea.

Para beneficiarse del periodo de descuentos, los ciudadanos deberán obtener una relación de sus multas. ya sea a través de la página web del DTOP (www. dtop.pr.gov) o acudiendo a cualquiera de los CESCO, para corroborar si existen deudas gravadas a la licencia de conducir o a la tablilla del vehículo. Para acogerse al descuento, la misma no debe tener más de 30 días a partir de su fecha de emisión. Solamente se aceptarán pagos en efectivo, tarjeta de débito o crédito, cheque de gerente, cheque certificado y/o giro a nombre del Secretario de Hacienda. No se aceptarán cheques personales. Para acogerse a planes de pago, el ciudadano con un plan de pago vigente en el departamento, deberá saldar el existente y obtener una certificación de los pagos realizados y acudir a un CESCO con dicha certificación, para que se le emita una nueva relación de multas y efectuar un pago total bajo las condiciones del nuevo incentivo.

El secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras Aponte, recordó que el informe o relación de multas de cada conductor también puede obtenerse de forma rápida, fácil y gratuita, a través de la aplicación de CESCO Digital, disponible para los sistemas operativos de iPhone y Android.

“Queremos que todos los conductores que tengan multas pendientes de pago puedan beneficiarse de este programa de descuentos, no solo para que tengan un alivio económico, sino también para que pueda tener su licencia de conducir al día. Sabernos que miles de conductores tienen sus licencias vencidas y, lamentablemente, no las renuevan porque muchas veces no tienen la capacidad económica para pagar las multas pendientes. Esto les excluye de los beneficios de ACAA y de otras cubiertas de seguros, en caso de un accidente. Por tanto, viabilizar y dar comienzo a este programa de descuentos constituye un acto de justicia tanto económica corno social para miles de conductores en Puerto Rico,• sostuvo Contreras Aponte.