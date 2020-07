Gobernadora anuncia la entrega de computadoras a maestros de las regiones de Ponce, Mayagüez y Humacao

SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que el Departamento de Educación continuó esta semana con la distribución de computadoras portátiles a los maestros del sistema público de las regiones educativas de Ponce, Mayagüez y Humacao como parte de los preparativos para el inicio de clases en agosto.

“Tal como anunciamos la semana pasada, todos los maestros y estudiantes del sistema educativo tendrán computadoras asignadas para que puedan maximizar su trabajo, y puedan continuar con las clases a través de plataformas digitales”, destacó la primera ejecutiva.

El Secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, recordó: “Luego de que el Departamento prevaleciera en los foros judiciales, como consecuencia de una impugnación de subasta, y después que el Tribunal Supremo nos diera la razón en el proceso para adquirir estos equipos, finalmente comenzamos a distribuir las computadoras a nuestros maestros. Confío que, con este esfuerzo gigantesco, en unión a otras iniciativas que estamos desarrollando para el acceso a Internet, podamos cerrar la brecha tecnológica existente en nuestras escuelas”.

A principios de julio, el secretario emitió una comunicación oficial que recordaba que los maestros debían tener activa su cuenta oficial de correo electrónico. Cada director de escuela recibió un listado de maestros que, según los datos de la Oficina de Sistemas de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia, no tienen al día su cuenta. Aquellos docentes que no hayan creado su cuenta de correo o que no recuerden la contraseña, deben consultar con el director para asistencia técnica.

“Es imperativo que únicamente se utilice la cuenta oficial que provee Educación a cada maestro y a cada estudiante. Inclusive, el acceso a esta cuenta les garantiza poder conectar los programas de Microsoft Office hasta un máximo de cinco aparatos electrónicos. Esto será de beneficio para todos nuestros usuarios, a la vez que brinda seguridad y buen uso del equipo”, dijo el titular de Educación.

Las regiones de Ponce y Mayagüez -a consecuencia de la emergencia provocada por los temblores que se registraron desde enero- son las primeras zonas en las que se distribuye el equipo. A la fecha, en la Oficina Regional Educativa de Ponce se han entregado 1,239 computadoras, mientras que la región de Mayagüez ha logrado distribuir 917.

En tanto, la región de Humacao, que fue severamente afectada tras el paso del huaracan María, comenzó ayer su proceso de distribución para todos los maestros; 735 docentes asistieron a la convocatoria para buscar su equipo. “Aquellos maestros que no han podido ir a buscar su equipo, por las razones que sean, estos se mantendrán almacenados para entregárselos una vez se reporten a inicios del mes de agosto”, puntualizó Hernández Pérez.

Para equipar a los maestros, el Departamento de Educación invirtió una millonaria asignación, proveniente de fondos federales, que permitirá que todos los docentes tengan una computadora portátil programada, con seguros y garantías que será usada por maestros y estudiantes como parte de la incorporación de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje.