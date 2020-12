Gobernadora cataloga como “un capítulo nefasto” el que el Senado no pasara nombramientos

Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico. (Foto/Toma de Pantalla)

SAN JUAN – Los nombramientos realizados a última hora por la gobernadora Wanda Vázquez Garced no tuvieron un efecto positivo en el Senado el lunes, pues este cuerpo colgó los nombramientos.

Y es que la Cámara alta recibió una comunicación de la gobernadora Wanda Vázquez Garced donde anunció – a solicitud de la nominada jueza Maritere Brignoni- el retiro de su nombramiento.

“A solicitud de la jueza Maritere Brignoni, se retira el nombramiento”, se leyó como parte de las comunicaciones entregadas durante la sesión.

Vázquez Garced catalogó el asunto como “un capítulo nefasto” y dijo que no cederá a chantajes ni a presiones públicas.

“El señor presidente del Senado ha concedido públicamente un plazo hasta las 5:30 de esta tarde para que retire el nombramiento de la Juez Maritere Brignoni Mártir como juez asociada del Tribunal Supremo. Me reafirmo en que la licenciada Brignoni Mártir cuenta con todas las cualificaciones personales y profesionales, así como con los méritos necesarios para ocupar tan honrosa posición. La candidata cumple con todos los requisitos y es una profesional probada y reconocida por la comunidad jurídica. No obstante, con mucha tristeza y en beneficio del pueblo de Puerto Rico, de la profesión togada, por la paz de la letrada y de su familia, la licenciada Brignoni Mártir me ha solicitado en la tarde de hoy que retire su nombramiento.

De igual forma, el señor presidente me solicita públicamente que someta el nombramiento del Sr. Manuel Torres, secretario del Senado, para ocupar el puesto de Contralor de Puerto Rico. Como es de conocimiento público, la Legislatura y el país establecieron como criterio de selección que el próximo Contralor de Puerto Rico a designarse fuese un Contador Público Autorizado (CPA), por lo que las personas evaluadas poseían esa cualificación. La persona que nominé para dicha posición fue el profesional CPA Kermit Lucena Zabala. Está en manos de la Rama Ejecutiva realizar las designaciones y en las del Senado de Puerto Rico evaluar a los candidatos con el respeto, deferencia y rigurosidad que corresponde, dándole la oportunidad de presentar sus credenciales, lo cual no le fue concedido a estos dos distinguidos profesionales. Agradezco la disponibilidad y compromiso de ambos para servir al país y les deseo el mayor de los éxitos.

Sepa el pueblo de Puerto Rico que no cederé a presiones políticas de ningún tipo y mucho menos a chantajes de ninguna naturaleza porque en el orden de intereses Puerto Rico, la credibilidad y seriedad de las instituciones gubernamentales están primero. Hoy es un día triste para Puerto Rico y un capítulo nefasto que empaña nuestra historia. Cumplí con mi deber constitucional y con mi compromiso con el pueblo, por lo cual doy por concluido el tema relacionado a estas dos designaciones. En los próximos días estaré concentrada en otros asuntos que de igual forma son importantes para nuestra hermosa isla”, dijo Vázquez Garced en comunicación escrita.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz anunció más temprano que le daba un plazo hasta las 5:30 de la tarde del lunes a la gobernadora para que así retirara dicho nombramiento o de lo contrario, colgaría el mismo.

También, el alto cuerpo legislativo colgó en sesión el nombramiento de Kermit Lucena Zabala como contralor de Puerto Rico.

Al finalizar la jornada del Senado, Rivera Schatz aprovechó para responder la comunicación de la gobernadora en la que adujo que no cederá a chantaje y a presiones.

“La gobernadora ha hecho una expresión a los fines de que da por concluidas las nominaciones o el tema de las designaciones del contralor y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ha dicho que no cederá a chantajes ni a presiones políticas, me alegro mucho que así sea. Nosotros tampoco. Así que, habiéndole respondido a la gobernadora y exhortándole a que así sea, a que no ceda a ningún chantaje y a ninguna presión, como no lo vamos a hacer nosotros frente a nadie, vamos a decretar un receso de los trabajos del Senado de Puerto Rico hasta el próximo miércoles, 23 de diciembre a las tres de la tarde”, concluyó Rivera Schatz y así los trabajos de la sesión del lunes.

Los nombramientos confirmados incluyen a las dos hijas de la saliente alcaldesa de Ponce, María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri, y que se unen a los que pasaron el cedazo de la Cámara Alta hace unos días, son los siguientes:

1. Licenciada Ginny Vélez Carreras – como jueza municipal

2. Licenciado Miguel Hernández Vivoni- como miembro de la Comisión de Igualdad para Puerto Rico en calidad de representante

3. Licenciada Alicia Alvarez Esnard – como jueza asociada del Tribunal de Apelaciones

4. Licenciada Ana M. Mateu Meléndez- como jueza asociada del Tribunal de Apelaciones

5. Sr. Carlos J. Vivoni Nazario – como miembro de la Comisión de Igualdad para Puerto Rico en calidad de representante

6. Aida Nieves Figueroa – como miembro alterno del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI)

7. Licenciado Ernesto Quesada Ojeda- como fiscal de Distrito

8. Licenciado Ramón Cruz Alicea- como comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico

9. Licenciado Edil Barbosa Vázquez- como fiscal auxiliar II

10. María del M. Mateu Meléndez- como jueza administrativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME)

11. Licenciado Marcus Torres Skerret- como fiscal auxiliar I

12. Licenciado Luis Vega Rosario- como fiscal auxiliar I

13. Licenciado Jesús Soto Amadeo- como juez superior

14. Licenciada Carla M. Rodríguez Heredia- como jueza municipal

15. Licenciado Orlando Durán Medero- como juez superior

16. Licenciado Vidal Vélez Díaz- como juez superior

17. Licenciado Juan E. Adames Ramos- como juez superior

18. Licenciada Lizandra Avilés Mendoza- como jueza superior

19. Licenciada Rebecca Vera Ríos- como jueza municipal

20. Licenciada Tatiana Cintrón Rivera- como jueza superior

21. Licenciado Orlando Puldón Gómez- como juez municipal

22. Licenciado Juan A. León González- como juez municipal

23. Licenciada Diana Méndez Mercado – como fiscal auxiliar II

24. Licenciada Naydik J. Ramos- como fiscal auxiliar II

25. Licenciada Aileen González Esteban- como fiscal auxiliar III

26. Licenciado José Maymó Azize- como registrador de la Propiedad

27. Licenciada Gloria Ortiz Martínez- como jueza administrativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME)

28. Licenciada Milagros Saldaña- como procuradora de Asuntos de Menores

29. Licenciada Roselyn Carrión Brunet- como procuradora de Asuntos de Menores

30. Licenciado Orlando Velázquez Reyes- como procurador de Asuntos de Menores

31. Licenciada Brenda García Ramos- como procuradora de Asuntos de Familia

32. Licenciada Grace Casanova Castro- como procuradora de Asuntos de Familia

33. Licenciada Joynette P. Torres La Court- como procuradora de Asuntos de Familia

34. Dr. Melvin Hernández Viera – como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

35. CPA Ricardo Dalmau Santana – como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

36. Ing. Roberto Rexach Cintrón- como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos

37. Ana M. Silva Torres – como miembro asociado de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico

38. Licenciado Javier Sepúlveda Rodríguez- como fiscal auxiliar I

39. Licenciada Vilma del C. Martínez Juliá- como procuradora de Asuntos de Familia