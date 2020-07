Gobernadora conversará con su “Task Force Médico” posibles restricciones ante aumento en casos COVID-19

SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el lunes que conversará con su “Task Force Médico” para evaluar alternativas en torno al aumento en caso de coronavirus (COVID-19) registrados en las últimas horas, a raíz de la reapertura de las actividades económicas.

“Hoy precisamente vamos a tener una reunión con todo el componente médico de manera que me puedan traer cuáles son sus recomendaciones, cuáles son las preocupaciones, para que nosotros podamos tomar aquellas medidas que sean necesarias para lo más importante, que ustedes saben que siempre les he dicho, la vida de los puertorriqueños para mí es lo más importante”, dijo Vázquez Garced en un vídeo colocado en sus redes sociales.

“De ser necesario tomar una medida más rigurosa durante esta orden ejecutiva, no les quepa duda que la voy a tomar. Yo lo expresé en las dos veces en que me dirigí a ustedes. Si el pueblo coopera, continuamos la apertura. Si el pueblo no coopera, tendremos que regresar a unas medidas más rigurosas”, añadió.

Destacó que este fin de semana notó una aglomeración en negocios. Mencionó que, “aunque para eso fue la reapertura, expresó que deben protegerse.

“Aquellos negocios que estén cumpliendo no tienen nada que temer, aquel que no esté cumpliendo se va a arriesgar a que le cierren su negocio hasta un término de seis meses o cuidado si más tiempo”, advirtió.

“Turistas, bienvenidos a Puerto Rico. Pero tienen que tener mascarilla o si no, no pueden estar en las calles”, mencionó.