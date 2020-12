Gobernadora decidirá en 48 horas nuevas restricciones para atajar contagios de COVID-19

SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el martes, que en 48 horas anunciará las medias más restrictivas de cara a una nueva orden ejecutiva, o una enmienda a la actual para atajar el aumento en contagios de Coronavirus (COVID-19).

“Básicamente han sido bastante consistentes todas las recomendaciones de los alcaldes y alcaldesas con relación a las restricciones de horario, de los toques de queda y el lockdown. Obviamente, tenemos que evaluar las mismas. No queremos impactar más la economía, pero sobre todas las cosas, ustedes lo saben, yo lo he dicho muchas veces, no es una decisión fácil. Por eso he querido consultarles a ellos que son los que día a día se enfrentan a esta situación con sus ciudadanos”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.

“Todos estamos en la misma posición de que lo más importante es la vida de los ciudadanos”, añadió.

Vázquez Garced lanzó una advertencia a la ciudadanía a que cooperen con mantenerse en sus casas, el uso de la mascarilla y demás medidas de protección del COVID-19.

“Si la ciudadanía no colabora con las medidas de protección, evitando la aglomeración de personas va a ser muy difícil y no tendremos otra alternativa que considerar en algún momento parte del lockdown que es algo que es una medida extrema. Nosotros vamos a estar analizando todas estas recomendaciones y esperamos a que las próximas 48 horas podamos estar informando al pueblo de Puerto Rico cuál va a ser la determinación que se va a tomar con relación a las mismas”, dijo la mandataria.

Cuestionada sobre el por qué no tomar una decisión y así tener que esperar dos días, Vázquez Garced contestó: “no es una decisión fácil, ni siquiera para el alcalde en su municipio es una decisión fácil decir yo tengo un lockdown, o cierro a las ocho, o cierro a las siete, o puede ser por el servicarro, o sea, que son muchos complementos que se tienen que tomar en consideración con ser justos para salvar la vida pero también sabemos que no viene un segundo paquete hasta ahora de incentivos para nuestros pequeños y medianos comerciantes. Pero si, en ese balance, buscar de qué manera cumplió con las restricciones, pero por otro lado afectamos lo menos posible a los pequeños y medianos comerciantes, que probablemente sea el sustento para su familia ese restaurante, o ese colmado o esa cafetería. Si es la alternativa no me va a temblar el pulso”.

En cuanto al flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, Vázquez Garced aunque sostuvo que no tiene facultad para cerrar el mismo, cursó una comunicación sobre el particular.

“Todavía no hemos recibido contestación, así que, hemos tenido buena comunicación con la Agencia Federal (de Aviación). Lo ideal sería que podamos controlar el tráfico aéreo total, pero eso es un campo ocupado”, dijo.

Las expresiones se dieron luego de una reunión con varios alcaldes en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló en Miramar.