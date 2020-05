Gobernadora dice no van a permitir “el fraude y el pillaje” con las ayudas COVID-19

SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el jueves que los recipientes de los fondos federales para el COVID-19 que serán repartidos entre el gobierno y la empresa privada serán fuertemente regulados.

“El fraude y el pillaje en ninguno de estos fondos va a ser permitido. Aquel que pretenda entrar a un sistema con información incorrecta, fraudulenta para engañar y para acceder a estos fondos, va a recibir las consecuencias. Así que mejor ni lo intente”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Por su parte, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, mencionó que los empresarios privados tendrán que someter evidencia sobre el uso de los fondos.

“Le estamos poniendo el peso a los recipientes que reconozcan los términos y condiciones de esta ley, y que reporten mensualmente (el uso de los fondos). No solamente eso, se va a hacer una reconciliación de 90 días de manera que me digan dónde están, para que usaron los fondos y de lo contrario te los puedo ‘clawback’ o halar para otros propósitos, para que cuando llegue diciembre, yo pueda apretar un botón y salga toda esa auditoria”, expresó Marrero, quien añadió que fondos que no se utilicen para el propósito solicitado se tendrán que devolver.

Explicó que, aunque esta ayuda se otorgara a nivel estatal, será financiada con fondos federales, por lo tanto, el empresario que haya recibido algún tipo de ayuda federal para propósitos parecidos no cualifica.

“Si ya solicitaste o ya hay un fondo federal bajo el CARES Act (Ley de ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus) o bajo cualquier otro programa, no puedes solicitarlos. Y eso está claramente en las disposiciones legales del CARES Act”, expuso Marrero.

Las expresiones de ambos se dieron en una conferencia de prensa en la que presentaron el plan para el uso de los 2 mil 200 millones de dólares asignados a Puerto Rico como parte del Fondo de Alivio por Coronavirus creado bajo el CARES Act.

Detalló que, entre las iniciativas y medidas incluidas en el Plan Estratégico para asistir al sector privado, la primera ejecutiva destacó un incentivo de 1,000 dólares para los individuos que trabajan por cuenta propia, un incentivo de 5,000 dólares para las pequeñas empresas con entre dos y 49 empleados y un incentivo de 10,000 dólares para aquellas empresas que tengan hasta 500 empleados. Además, incluye un programa con 350 millones de dólares para reembolsarle al sector privado parte de la nómina que han continuado pagando durante la emergencia, a pesar de la interrupción de operaciones y se separan 10 millones de dólares para brindar talleres y adiestramientos a las pequeñas y medianas empresas en temas relacionados al COVID-19.

Por otro lado, se incluyen 150 millones de dólares para brindar asistencia de emergencia a los hospitales privados para aquellos gastos relacionados al COVID-19 y 50 millones de dólares para los mismos propósitos con respecto a la industria del turismo.