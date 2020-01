Gobernadora explica el por qué despidió a Carlos Acevedo

PONCE – La gobernadora Wanda Vázquez alegó el jueves que la razón por la que despidió al comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, no se debió a que los suministros no eran repartidos, si no a que a su entender, el almacén no estaba en la mejor ubicación.

“La controversia en la cual tomé una determinación es porque hubo un manejo inadecuado”, dijo Vázquez Garced a Telenoticias .

“El mal manejo era porque quizás había un lugar más cerca para que se llegara antes”, añadió.

Vázquez confirmó, una vez más, que sabía del almacén y alegó haber sentido frustración.

“Lo sabía todo el mundo”, dijo y sostuvo que, como gobernadora, no se siente responsable por lo que ocurrió.

La licenciada, Mayra López Mulero confirmó, que su representando, Carlos Acevedo, excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), no ha sido entrevistado por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como parte de la pesquisa por el hallazgo de almacenes con suministros.

“No. En este momento no hemos recibido ningún requerimiento en esa dirección. Para mí todo este proceso ha sido altamente irregular, que una gobernadora adjudique culpas sin que se le haya garantizado un debido proceso de ley a mi cliente; así también este señor (Elmer) Román que parece más una caricatura que un funcionario responsable que ya han visto lo que ha dicho públicamente”, dijo López Mulero en entrevista radial (NotiUno).

Además, dijo que no han recibido el informe que fue referido al NIE. No obstante, afirmó están preparados para atender cualquier señalamiento criminal.

El pasado fin de semana, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced ordenó al NIE una investigación expedita luego que se revelara la existencia de varios almacenes con suministros, por lo que Acevedo fue despedido de su cargo.

Por otro lado, López Mulero dijo que no le preocupa enfrentar ningún proceso investigativo, aunque rechazó “que un gobernante actúe como fiscal o como secretario de Justicia”.

“Todo esto responde a un estilo de tratar de encubrir la ineptitud de un gobierno que se escuda en personas inocentes para achacarle el desmadre que tienen allá adentro. Aquí definitivamente la culpa es huérfana. Lo que esa señora (la gobernadora) le ha dicho al país es mentira. Tan sencillo como eso… De verdad”, dijo la licenciada.

“No podemos perder de perspectiva que hay un juego político que también ha sido desenmascarado.. Tanto en el caso del secretario de Vivienda como en el caso de Acevedo hay unas represalias por razones políticas”, alegó.

Entretanto, sobre las expresiones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz de que no recibiría a Acevedo en su puesto de carrera en el Municipio de San Juan, López Mulero dijo que la alcaldesa “se precipita en sus conclusiones sin haber hecho una investigación haciéndole coro a Wanda Vázquez. Ella adjudicó a base de un rumor. Ella tiene un deber legal y no está por encima de la ley. El ordenamiento jurídico exige que ella respete ese ordenamiento”.