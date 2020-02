Gobernadora insiste las interrogantes de los congresistas con los que no se reunió, se atendieron

SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced rechazó que haya participado en una actividad de recaudación de fondos el pasado domingo, posterior a una reunión a la que no asistió con una delegación de congresistas del Partido Demócrata, bajo el alegato de una emergencia familiar con su madre.

“Yo no estuve en ninguna actividad de recaudación de fondos el domingo”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

“Fui excusada con la comisionada residente igualmente con los congresistas. Tuve una emergencia familiar que me hizo salir de Fortaleza. La estuvimos atendiendo todo ese día en la tarde”, añadió la gobernadora, sin dar detalles adicionales sobre la situación.

“La información que necesitaron los congresistas ya se le había preparado y estaba disponible, estaban los funcionarios. De igual manera, cuando habíamos ido a Washington, ya tuvimos oportunidad de hablar con alguno de ellos personalmente. Así que había la confianza y ellos entendieron la situación”, sostuvo.

Sobre las expresiones de la representante Nydia Velázquez de que la visita a Puerto Rico la dejo con dudas adicionales, la gobernadora contestó que “si hay alguna preocupación adicional, con mucho gusto se la podemos hacer llegar la contestación”.

En cuanto a los fondos aprobados que al momento no se han utilizado, expresó que “esa es una preocupación que teníamos nosotros también. Le he dado todo el énfasis y toda la prioridad de que este dinero llegue al pueblo de Puerto Rico. Ayer empezamos a firmar todos esos contratos y todos esos acuerdos con los alcaldes. Nosotros vamos a tener una importante actividad mañana, donde queremos reunirnos con los alcaldes y los representantes, para que puedan ver cómo se va a desglosar ese dinero que, por algunas razones, no se desglosaron adecuadamente anteriormente”.

Vázquez Garced explicó que de los 1,500 millones de dólares aprobados por el Departamento de Vivienda federal (HUD) en primera instancia, solamente se han utilizado 11 millones de dólares. Sobre los 8,200 millones de dólares, mencionó que esos fondos no se han recibido y trabajan en el Plan de Acción para enviarlo y de ser aprobado, recibir el dinero, que se supone se utilizaría para atender la emergencia del huracán María.

“El dinero que recibimos por la emergencia de María a este momento no lo podemos utilizar para los terremotos. En su eventual momento, si es necesario, vamos a solicitar que nos permitan también utilizar ese dinero para cualquier necesidad en el área sur”, sentenció.