QUEBRADILLAS – Con enviar unas ponencias en manos de sus representantes, Omar Marrero y Elí Díaz Atienza, la gobernadora Wanda Vázquez Garced justificó el martes, que no era necesaria su comparecencia ante el Congreso donde se discuten las posibles enmiendas a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles).

“Nosotros tuvimos una oportunidad amplia de hablar con el congresista (Raúl) Grijalva y todo su equipo de trabajo. En ese momento, tuvimos la oportunidad de expresarles nuestra opinión, nuestras recomendaciones con relación al proyecto. Así que, agradecimos al congresista la oportunidad, ya él tenía nuestra posición. Tanto el licenciado Omar Marrero como Elí Díaz, que es el representante del gobernadora ante la Junta de Control Fiscal (JCF) depusieron y llevaron por escrito la posición, pero ya lo habíamos discutido con él”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

En esa misma línea, la comisionada residente Jenniffer González Colón, dejó saber que una ponencia era suficiente para el proceso congresional.

“Esto es una vista que básicamente para escuchar qué tienen que decir sobre el borrador de PROMESA. Con enviar una ponencia, ciertamente a mi juicio, es suficiente. El comité de (Raúl) Grijalva ha estado en Puerto Rico en múltiples ocasiones, se han reunido con la gobernadora allí hoy mientras está pasando esto, hay vistas de residenciamiento, hay vistas sobre vivienda. Esto es un proceso natural”, dijo González Colón en entrevista radial (NotiUno).

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal llevó a cabo una audiencia pública en la que atenderán un borrador de una pieza legislativa del presidente de dicho comité, Grijalva, que propone hacerle algunas enmiendas a la ley PROMESA que creó la JCF.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, le dijo a los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal que deberían discutir la admisión de Puerto Rico en vez de cambios a la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, mejor conocida como PROMESA por sus siglas en inglés.

“Hoy el Congreso podría estar actuando sobre la admisión de Puerto Rico como estado, en vez de hablar de enmiendas a la Ley PROMESA y la Junta que nos fue impuesta a los ciudadanos americanos de Puerto Rico. La mejor manera de proveer justicia a la Isla no es enmendando PROMESA, pero si proveyendo las herramientas para incorporar a Puerto Rico como estado de la Unión”, sentenció el líder legislativo en una ponencia enviada al Comité y presentada por el representante Antonio ‘Tony’ Soto Torres.

En su escrito, el presidente de la Cámara recalcó que los puertorriqueños han votado ya en dos ocasiones, en el 2012 y nuevamente en el 2017, sobre el asunto del estatus. En ambas consultas la actual condición colonial fue rechazada tajantemente y la admisión como estado ganó el favor del electorado. El presidente añadió que ninguno de los resultados fue objetado en algún tribunal, sea local o federal.

“No nos olvidemos que la Sección 402 de PROMESA establece que esa ley no puede restringir el derecho de Puerto Rico de determinar su futuro político, incluyendo la celebración de un plebiscito autorizado por la Ley Pública 113-76. Exigimos que el Congreso actúa ahora”, sentenció Méndez Núñez.

“La Cámara de Representantes de Puerto Rico ha trabajado con la Junta, creada bajo PROMESA, pero al mismo tiempo hemos expresado que no vamos a ceder en nuestra posición de que la Junta no puede interferir en asuntos de política pública, la cual recae en los oficiales electos de Puerto Rico”, añadió el presidente en su ponencia.

Por último, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró en comunicación escrita, que las “intenciones del Congresista Raúl Grijalva” de enmendar la Ley PROMESA, quedarán en nada.

“La Ley PROMESA no va a tener ninguna posibilidad de enmendarse”, dijo el líder senatorial al ser cuestionado del por qué tanto él como la gobernadora y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez no asistieron a la vista que realizó el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal sobre este particular y la que es presidida, precisamente por el congresista demócrata.

También dejó saber que cuando Grijalva vino a la Isla le solicitó derogar dicha ley. “Por eso cuando Grijalva vino acá a Puerto Rico que tuve la oportunidad de reunirme con él, yo le dije deroga esa ley”, insistió.

“Yo tenía trabajo aquí y ahora tengo varias reuniones. Yo no le veo ningún éxito a las pretensiones de enmendar la Ley PROMESA. Grijalva no va a lograr eso”, enfatizó Rivera Schatz.

De hecho, Rivera Schatz anunció que, aunque él no estuvo presencialmente en la audiencia, si asistió el Portavoz de la Mayoría del Senado, Carmelo Ríos, quien llevó una ponencia a nombre de líder del Alto Cuerpo.