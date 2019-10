SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced urgió el martes al presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo a que se siente en la mesa para negociar el convenio colectivo para los celadores.

“Es bien importante que los miembros de la UTIER, particularmente Figueroa Jaramillo fue el que se reunió con la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy. La diferencia de otros grupos con quien yo me he reunido es que no están en medio de una negociación colectiva. La Fortaleza no puede ser parte de las negociaciones colectivas”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

“Yo lo que prefiero es que ellos vayan con su patrono, que es lo que establece la ley y ellos lo puedan resolver allá. De hecho, yo me reuní con todas las uniones, con todos los líderes obreros fueron a La Fortaleza, yo levanté las preocupaciones de ellos, pero si están en medio de una negociación colectiva, creo que no es propio que yo como gobernadora intervenga”, añadió.

Varios celadores afiliados a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) se mantienen por segundo día en un campamento en el área de la Fortaleza en reclamo por las negociaciones sobre sus condiciones laborales.

Asimismo, las autoridades informaron que a eso de las 6:55 de la mañana del martes se reportó una manifestación frente al Distrito de Arroyo, donde hay camiones de la corporación pública. Se trata de alrededor de cinco personas y todo transcurre en orden.

El lunes, el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo dijo que decidieron extender el reclamo a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced ante la alegada falta de voluntad del director de la AEE, José Ortiz y aseguraron no abandonarán el predio hasta que se firme el acuerdo con la corporación.

Mientras, el director de Recursos Humanos y Asuntos Laborales la AEE, Marc Thys, informó que se encuentra en un proceso de negociación con el gremio y los invitó a resolver estos asuntos en la mesa de negociación, y no en la calle afectando el servicio. Alegó que tan reciente como el viernes pasado, 25 de octubre, recibió de la UTIER la sexta propuesta que se está analizando.

Más de una docena de sindicatos que constituyen la Coordinadora Sindical de Puerto Rico, expresaron su apoyo a la UTIER.

Gabriel Orlando Santos Ortega colaboró en esta historia.