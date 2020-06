Gobernadora: “Tengo las manos limpias”

SAN JUAN – “Tengo las manos limpias”. Así inició el jueves, la gobernadora Wanda Vázquez Garced su primer mensaje de presupuesto y de estado, bajo el escenario de la Sala de Festivales, Antonio Paoli, en el Centro de Bellas Artes (CBA), de Santurce.

“La única lealtad del gobierno, tiene que ser contigo”, dijo Vázquez Garced.

“Tengo las manos limpias para conseguir el cambio que quieres y mereces”, expresó la también precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), quien agregó “no tengo deudas con nadie”.

Sobre el tema del presupuesto para el año fiscal 2020 – 2021, la mandataria anunció un presupuesto que ronda los 10.2 mil millones de dólares.

En cuanto al presupuesto presentado por la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, la gobernadora contestó las declaraciones de ésta por adelantar los detalles del este.

“Colaborar, no significa entregarse… A principios de año, iniciamos conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para establecer un nuevo Plan Fiscal que atendiera mejor las necesidades y contemplara la nueva realidad de nuestro pueblo. Siempre he defendido a la gente, la Justicia es mi norte, y por eso hemos demandado a la Junta… porque sus decisiones no solo impactan la administración, si no el futuro económico de todos y todas. Con intenciones desconocidas, la Junta pretendió adelantar ayer detalles del presupuesto que les presentaría hoy. Sepan que, a pesar de ello, me reafirmo que defenderé los beneficios de los empleados públicos que no fueron presupuestados ni aprobados por ellos”, dijo Vázquez Garced en su mensaje.

Por otro lado, Vázquez Garced señaló en el tema de educación, varias partidas que se asignó al Departamento de Educación, con una asignación adicional de 176 millones de dólares y se otorga la permanencia a 1,732 trabajadores de la educación, además de que se comenzó “un proceso de justicia laboral” para otorgar las primeras 400 permanencias a los asistentes de servicios de educación especial, conocidos como T1.

Anunció que a los estudiantes de cuarto año de escuelas públicas y privadas que se hayan matriculado en una institución post secundaria, se les otorgará un incentivo de 1,000 dólares para la compra de equipo tecnológico.

En cuanto a la Universidad de Puerto Rico (UPR), dijo que dejó sin efecto el aumento de matrícula y de cuotas programadas para el nuevo año académico, por lo que asigna una partida adicional de 55 millones de dólares para subsanar el impacto del COVID-19, además de 20 millones de dólares para implementar el Plan de Clasificación y Retribución del personal no docente, entre otras medidas.

Otro anuncio de Vázquez Garced fue la ampliación en la base de cubierta del Plan Vital en la que incluirá a 200,000 personas que no cuentan con plan médico.

Sobre aspectos de desarrollo económico, la mandataria mencionó que, para atraer nueva inversión en las áreas de manufactura y farmacéutica, creará un grupo de trabajo en conjunto con la comisionada residente, Jenniffer González, por lo que ofreció su apoyo al proyecto HR 6443.

En otro tema, aseguró que pagará este año, el Bono de Navidad a los empleados públicos.

“El mismo fue eliminado por la Junta en este presupuesto. Nuestras administraciones se han distinguido por reforma sociales y no vamos a dar marcha atrás. Cuando Don Luis A Ferré firmó esta ley lo que pretendía desde ese momento hasta hoy, era equiparar la desigualdad que representa, el salario de los trabajadores. Hoy me reitero que no cambiaré mi postura, les adelanto que identificaremos los ahorros para que los trabajadores públicos reciban su bono de navidad. Ténganlo claro, que ¡sí habrá bono de Navidad!”, declaró.

Además, hizo un fuerte llamado a la legislatura para que se apruebe el Plan de Retribución Uniforme.

“Este plan es la culminación del mayor proceso de trasformación del sistema de administración de personal en el presente siglo. La Junta no aceptó nuestra petición y para lo que entendemos no existe justificación alguna. Este plan no consiste, ni tampoco representa, un mero aumento de sueldo para los empleados. Esta es la reforma laboral más importante en los pasados 30 años, ya aprobada la legislación del Empleado Único y trabajado el Plan de Clasificación, llego el momento de atender ahora el Plan de Retribución. Ya ha sido suficiente. No es razonable continuar descargando todos los recortes fiscales contra los empleados públicos. La medida de retribución es necesaria y es urgente. Les hago un llamado a esta legislatura para que se unan a este reclamo de justicia laboral”, expuso.

Mencionó que procurará que las aseguradoras de salud den por pronta respuesta a los desembolsos de servicios médicos por lo que convocará a una sesión extraordinaria para así establecer una Comisión Especial.

“Si queremos retener a nuestros profesionales de la salud, médicos, tecnólogos enfermeras y que nuestra gente reciba los mejores servicios. Compañeros y compañeras, llegó el momento de estar del lado del paciente. Por tal razón le solicito a los presidentes legislativos a crear una comisión conjunta para atender este asunto inmediatamente y estaré convocando una sesión extraordinaria para atender este y otros asuntos”, declaró.