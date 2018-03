Gobierno anuncia detalles de la Marcha Por Nuestras Vidas

SAN JUAN – El Secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín, ofreció hoy detalles de la Marcha por Nuestras Vidas en apoyo al movimiento para el control de armas de fuego en los Estados Unidos, que se celebrará este próximo sábado 24 de marzo en San Juan, saliendo del Paseo de la Laguna del Condado hasta llegar al Pabellón de la Paz en el Parque Luis Muñoz Marín.

La Marcha Por Nuestras Vidas (March For Our Lives) es un evento que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares acogió en la Isla, en solidaridad al movimiento de jóvenes estudiantes en Estados Unidos a raíz de la matanza de 17 personas en la escuela Marjory Stoneman Douglas en el estado de la Florida. En Puerto Rico se ha organizado para crear conciencia sobre la importancia de detener la violencia desatada por el uso indiscriminado e inapropiado de armas de fuego no autorizadas y su uso ilegal.

“La seguridad y la tranquilidad de todos los puertorriqueños es de extrema urgencia para el gobernador Rosselló y para todos en esta administración y de ahí su decisión de unirse a la Marcha por Nuestras Vidas y traerla a Puerto Rico” sostuvo el secretario de Estado.

El Gobierno de Puerto Rico ha convocado a diversas organizaciones cívicas, religiosas, al sector privado, la clase artística, universidades, asociaciones de escuelas públicas y privadas, Asociación de Escuelas Católicas, organizaciones juveniles, y otras, para que se unan a la Marcha Por Nuestras Vidas. “Queremos que los jóvenes sean los líderes en este evento que tiene como misión hacer un fuerte llamado sobre el acceso descontrolado de armas de fuego. Recientemente hemos vivido días violentos donde jóvenes han muerto víctima del narcotráfico. Nuestras comunidades están reclamando vivir en paz”, expresó el Secretario de Estado.

En Estados Unidos la Marcha se llevará en varias ciudades como: Chicago, Cleveland, Denver, Detroit, Hartford, Providence, en distintas ciudades de California, al igual que en Florida, Idaho, Texas, Maryland, Arizona, Massachussetts, Nueva York, y Washington DC. De hecho, Puerto Rico está registrado en la organización oficial de March for Our Lives, donde se destaca la decisión del gobernador Rosselló de unirse al movimiento. Entre los lugares a nivel mundial se pueden mencionar: Cánada, Francia, varias ciudades de Alemania, y Londres, en Inglaterra, entre otros. El funcionario resaltó que, “Puerto Rico se ha destacado por decir presente en causas loables y nosotros, y los jóvenes de nuestra Isla, nos estaremos uniendo a cientos de miles de jóvenes que en diferentes ciudades de Estados Unidos e inclusive alrededor del mundo estarán marchando para expresar nuestro sentir sobre un tema que ha acaparado la atención mundial. Queremos unir este reclamo de que ésto tiene que parar. Estamos viendo la necesidad de llevar un mensaje más contundente en lo que se refiere a la violencia en las calles porque son los jóvenes los que están sufriendo y por eso se están levantando y reclamando que no siga perdiendo la juventud con el uso indiscriminado de armas de fuego”.

Rivera Marín estuvo acompañado de Adriana Sánchez, secretaria del Departamento de Recreación y Deportes; Susanne Roig, administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA); Henry Escalera, Comisionado de la Policía, así como representación de jóvenes de diferentes organizaciones en la Isla y del Residencial Manuel A. Pérez.

La Organización de Líderes Juveniles de ASSMCA, las Niñas Escuchas, la Fundación Stephano, la Organización Basta Ya; Organizaciones Estudiantiles del Departamento de Educación, don Carlos Negrón, papá de Carla Michelle, el líder comunitario Papo Christian, entre otros ciudadanos y organizaciones, han expresado su apoyo y se unirán a esta iniciativa.

Durante la conferencia de prensa se indicó que los estacionamientos estarán ubicados en el Pier 10 en Puerta de Tierra y en la estación del Tren Urbano de Sagrado Corazón, en Santurce, De ahí, las personas serán trasladadas al punto de salida. Asimismo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) estará colocando la rotulación necesaria de accesos. El color distintivo de las camisetas para la Marcha Por Nuestras Vidas será el negro.

Los participantes del evento pueden unirse usando el #MarchForOurLives #PuertoRico para unirnos en el reclamo de atención ante los eventos violentos ocurridos y la necesidad de mayor control en la obtención de armas de fuego. La ruta de la Marcha es desde el Paseo de la Laguna del Condado (Ave. Baldorioty de Castro, en dirección a San Juan a la entrada del Puente Dos Hermanos) y terminará en el Pabellón de la Paz, en el Parque Luis Muñoz Rivera.