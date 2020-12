Gobierno detalla plan masivo de vacunación por COVID-19

SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced habló el sábado sobre el plan del gobierno para la vacunación masiva contra COVID-19, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) le diera la autorización de emergencia a la vacuna producida por la farmacéutica Pfizer.

“Recibimos con optimismo y esperanza la noticia de que ya la vacuna de Pfizer fue autorizada por la FDA. Esto nos pone en una mejor posición, prospectivamente, de detener los contagios de COVID-19 en la población y retomar, poco a poco, la normalidad. Nuestro llamado es a que todas las personas que estén dentro de las fases establecidas se vacunen con el fin de lograr la inmunidad de la mayoría de la población”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.

Por su parte, la doctora Iris Cardona, infectóloga pediátrica, Incident Chief Commander del plan de vacunación de la isla y subsecretaria del Departamento de Salud expresó que “como he dicho en ocasiones anteriores, es el mejor regalo de Navidad para Puerto Rico. Ya comenzó la vacunación en otras partes del mundo y ahora en Puerto Rico y Estados Unidos.

Estamos esperanzados en que con esta vacuna obtengamos los resultados esperados, logremos inmunizar a una gran cantidad de personas y podamos cortar la cadena de la propagación del virus para salvar miles de vidas. Nos hemos preparado para este momento durante los pasados meses, hemos educado a miles de profesionales de la salud sobre la administración de la vacuna y estamos listos para comenzar el proceso de manera responsable”, sostuvo la doctora Cardona.

Mientras, el ayudante general de Puerto Rico, General de División José Reyes, afirmó que la Guardia Nacional de Puerto Rico está lista para iniciar la distribución de las vacunas contra el COVID-19.

“Desde que se supo sobre la viabilidad de la vacuna y de las gestiones del gobierno federal para adquirirla, la Guardia Nacional de Puerto Rico inició un plan de logística para su distribución expedita. Ahora que el FDA autorizó la misma, comenzaremos la distribución de unas 205,000 dosis de vacunas de Pfizer que se estima lleguen en los próximos días”, detalló Reyes.

El plan es la administración de la vacuna por fases. En la primera fase se contempla alcanzar a los profesionales de la salud, trabajadores de los hospitales y de respuesta de emergencias, así como personas que trabajan y viven en albergues, asilos, centros de cuidado prolongado, entre otros.

En la etapa B de la primera fase, se incluyen policías, primeros respondedores, empleados del Departamento de Educación y trabajadores esenciales. La etapa C de la primera fase incluye personas con enfermedades crónicas tales como diabéticos, personas con problemas respiratorios o condiciones cardíacas, pacientes renales y aquellos que están inmunocomprometidos.

Mientras, la segunda fase incluye vacunar a personas mayores de 16 años y sin problemas de salud o condiciones preexistentes. Según el plan establecido, esta fase, que incluye a la mayoría de la población, se extendería hasta los meses del verano.

“La vacuna autorizada requiere de la administración de dos dosis. Una vez administrada, se deberá esperar 21 días para obtener la segunda dosis para lograr la inmunidad. Es importante señalar que la llegada de la vacuna no significa que debemos bajar la guardia. Las medidas de protección contra el COVID-19 deben continuar; por lo que el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos siguen siendo herramientas vitales para protegerse contra el COVID- 19”, expresó la doctora Cardona.

Según los planes establecidos, la vacuna debería llegar a la isla en las próximas 48 a 72 horas y, posteriormente, ser distribuida en los centros en los que se ha destinado para la administración de la misma. Es importante señalar que la vacuna llegará a Puerto Rico de manera simultánea como a otros estados y territorios de Estados Unidos.

Reyes indicó que ya 65 hospitales han sometido la información requerida para hacer la entrega inicial y proceder con lo que es la vacunación de todos los profesionales de la salud.

“Las próximas entregas serían a los IPA-CDT, los Centros 330 y otras organizaciones médicas privadas. Estamos apoyando también simultáneamente con las farmacias Walgreens y CVS bajo un contrato nacional para lo que son las égidas y los hogares de envejecientes”, mencionó Reyes.

En cuanto a la disposición de las neveras que puedan almacenar la vacuna, indicó que ya cuentan con cinco neveras especializadas para las vacunas de Pfizer que requieren una temperatura de -80C. La Guardia Nacional adquirió cuatro refrigeradores de 27.5 pies cúbicos para una capacidad de almacenamiento de vacunas de Pfizer de 300,000 en cada nevera.

“En este esfuerzo se han unido el Departamento de Salud, la Guardia Nacional, la organización VOCES y otros grupos de profesionales de la salud que están coordinando la educación y orientación a la ciudadanía sobre el proceso de vacunación en la isla. Nuestra prioridad es que la ciudadanía esté educada e informada para tomar la decisión de vacunarse por el bien de la salud y seguridad en nuestra isla”, añadió la gobernadora.

Como parte del plan y simultáneo al proceso de vacunación masiva, el Departamento de Salud llevará a cabo una campaña de orientación con información relacionada a la vacuna, su efectividad, las dosis necesarias, los posibles efectos adversos y el calendario de vacunación, entre otros datos.

La administración de la vacuna contra COVID-19 será de manera voluntaria y libre de costo, incluyendo a personas que no tengan seguro médico. La misma no es una partícula infecciosa, no tiene virus, no se integra al genoma y no tiene potencial de crear infección. Entre los efectos secundarios que se han reportado se encuentran síntomas como fiebre, fatiga y dolor muscular, entre otras reacciones pasajeras.

“El mundo entero estaba esperando la vacuna contra el COVID-19. Queremos apelar al sentido de responsabilidad ciudadana para que todos nos vacunemos. Nuestra meta es lograr inmunizar el 70 por ciento de la población. Las vacunas han demostrado ser efectivas salvando vidas y ahora tenemos en nuestras manos una herramienta que nos ayudará a evitar que más seres queridos mueran por COVID- 19”, apuntó la doctora Cardona.

Actualmente, Puerto Rico ha reportado más de 58,000 casos de personas contagiadas confirmadas.