Gobierno flexibiliza actividades recreativas durante fin de semana del Día de la Recordación

SAN JUAN – El secretario de la Gobernación, Antonio Luis Pabón Batlle, indicó que tomando en consideración la celebración del tradicional fin de semana largo por la conmemoración del Día de la Recordación, el Gobierno de Puerto Rico tomó la determinación de flexibilizar la Orden Ejecutiva vigente, en lo que se refiere a las actividades permitidas para la recreación al aire libre.

Se mantiene en vigor tanto el toque de queda como el distanciamiento social establecido en la Orden Ejecutiva 2020-038 vigente, así como la que entra en vigor el martes, 26 de mayo de 2020. No está ni estará permitida la aglomeración de personas en lugares públicos ni privados como medida para evitar la propagación y contagio del COVID–19. “Es importante expresar que esta determinación de flexibilizar la Orden Ejecutiva responde a permitir una serie de actividades acuáticas que tradicionalmente las personas practican durante este fin de semana”, expresó el secretario.

Pabón Batlle destacó que a pesar de que las playas no están abiertas y que los balnearios públicos permanecerán cerrados, se permitirán las siguientes actividades acuáticas, siempre y cuando se realicen utilizando el método de entrada y salida del agua inmediatos, sin detenerse (“keep moving”), fuera de la playa u orilla y manteniendo distanciamiento social en el agua; enfatizando que una vez terminada su actividad física la persona deberá retirarse del agua:

Nadar

“Snorkeling”

Remar: Kayak, tabla (“Paddleboard”) y canoa

Surfear en todas sus modalidades (surf, surfing de orilla, morey boogie)

Windsurfing

Caminar, correr, trotar

Calistenia

Observación y fotografía de aves

Navegación recreativa en bote o velero, (excepto motoras acuáticas “jet skis”, ni ski acuático)

Pesca recreativa en la modalidad de captura y liberación (“catch and release”), desde vehículos de navegación. Incluye pesca en agua salada y en aguas interiores.

Se permitirá el uso de las rampas siempre y cuando se mantenga un orden de llegada, permanecerán en sus vehículos hasta tanto le toque su turno. No se permitirá la aglomeración de personas en estas áreas y se deberá mantener el distanciamiento social y el uso de mascarillas una vez se bajen de los vehículos en todo momento.

Además, el secretario de la Gobernación aclaró que se permitirá la venta de combustible a las embarcaciones.

Por otro lado, algunas actividades no estarán permitidas: se prohíbe la apertura de los clubes de pesca, gazebos o reuniones sociales que impliquen la aglomeración de personas en los mismos; no se permitirá el anclaje entre botes (rafting); no se permitirá el anclaje o acercarse a menos de 100 metros de ninguna playa u orilla; no ser permitirá la operación de vendedores ambulantes.

Asimismo, Pabón Batlle agregó que el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) estará en coordinación con el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal para promover el cumplimiento con lo dispuesto. De igual forma estableció que, en el caso de las embarcaciones, los propietarios de las mismas serán los responsables en caso de incumplimiento con las normas establecidas para este fin de semana.

“Queremos que, dentro de las medidas que hemos tomado para garantizar la salud y la vida de las familias y aquellas que debe tomar cada individuo por la seguridad de los suyos, nuestra gente pueda disfrutar de una serie actividades acuáticas en tan importante fin de semana”, dijo Pabón Batlle.