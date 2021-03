Gobierno no proyecta grandes cambios en próxima orden ejecutiva por COVID-19

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que no habrá mayores cambios en la orden ejecutiva sobre el COVID-19.

“Le estoy pidiendo al pueblo en general, que no cante victoria, que no bajen la guardia. Tenemos que seguir protegiéndonos”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“No esperen mayores cambios en la próxima orden. Van a haber algunos cambios, pero no esperen mayores cambios”, añadió.

El mandatario sostuvo a preguntas de los periodistas que no adelantará los cambios que habrá de anunciar este jueves al ser cuestionado sobre aglomeraciones que se han suscitado recientemente.

“Las decisiones aquí se toman a base de múltiples factores. Y para mí el más importante es cómo está el sistema de hospitales, si está comprometido o no. De igual manera miro el nivel de contagios. Si llegamos a nivel rojo obliga a un encierro. Esto es un balance y estamos bien”, dijo.

“La nueva orden va a estar buscando evitar aglomeraciones. Yo no estoy listo para permitir aglomeraciones a gran escala. Las restricciones en la ocupación en los establecimientos comerciales van a continuar en vigor. Puede ser que haya un cambio, pero va a continuar en vigor. Yo voy a estar velando que en los lugares cerrados no esté lleno de personas, no puede ser”, acotó.