Golpea duro a Loíza la crisis en los recaudos del CRIM

LOÍZA – La crisis en los recaudos en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) por el cierre comercial por la pandemia del Covid-19 ha golpeado con dureza a todos los municipios, incluyendo a Loíza, que desde el pasado mes de mayo ha dejado de recibir $1.2 millones en ingresos, lo que ha obligado a la administración municipal a ejecutar múltiples ajustes. La alcaldesa Julia Nazario Fuentes informó los detalles de la situación.

“Recordemos que la Ley 29, creada para liberar a los municipios del pago del Plan Vital de Salud y el Retiro (pay-go) de los empleados, fue eliminada por determinación de un tribunal. Luego el CRIM no pudo aceptar un préstamo de $185 millones que propuso la Junta de Control Fiscal por las condiciones del mismo. Ante esa realidad, el CRIM anunció que no tiene efectivo en sus cuentas por la baja en los recaudos, por lo que no remitieron las remesas a los 78 Municipios durante mayo y junio. En el caso de Loíza son $1.2 millones retenidos en ambos meses”.

A esta realidad se suma que el Municipio de Loíza está manejando las millonarias deudas a agencias y corporaciones dejadas por la pasada administración. Las mismas sumaban $2,709,991 sin incluir deudas a suplidores por más de $8 millones, lo que la deuda total superaba los $10 millones. El Municipio tiene acuerdos de pagos con varias agencias y corporaciones y se pagan mensualmente de esa remesa del CRIM. Cuando llegamos a la alcaldía en enero de 2016, nos habían dejado múltiples deudas, como las AEELA ($222,085), agencias como Hacienda ($727,940) y Retiro ($709,882) y corporaciones públicas como la AAA ($451,575) y agencias federales como el Servicio de Rentas Internas Federal ($1,050,082), entre otros, sin contar las deudas a suplidores. Con las remesas del CRIM hemos ido abonando sustancialmente, y los números actuales son: AEELA ($45,000), Hacienda ($250,752), Retiro ($370,025), AAA ($451,575) y Rentas Internas Federal ($783,380).

Basados en esta situación, el equipo de finanzas municipal sometió unas recomendaciones que la Alcaldesa acogió, para renegociar planes de pago con los acreedores e incluir los pagos de mayo y junio. “La función del Municipio es ofrecer servicios y para eso se destinan los fondos que vamos recibiendo. Es importante que la ciudadanía tenga los datos claros. Afortunadamente las agencias han reaccionado positivamente a la situación, ya que en los pasados años hemos cumplido con los planes de pago y de acuerdo a ellos, hemos actuado de buen fe”.

Nazario Fuentes añadió además que a diferencia del pasado, la nómina de los empleados municipales se ha pagado fielmente en las pasadas tres quincenas y la del 30 de junio está asegurada. “Como hemos hecho en el pasado, continuaremos informando a la ciudadanía el estado de situación de nuestras operaciones municipales”.