Grito de auxilio: Identifica señales de una persona que piense en suicidio

Víctor (historia y personaje ficticio) se siente mal. Se encuentra pasando por una tristeza que lo consume. Viene de perder su trabajo y a su padre. No se ha enterado que pasa por un estado depresivo que lo consume. Pasa el tiempo, y no busca ayuda. Mientras más pasan los días, se adentra más en la depresión que lo agobia. Tiene problemas en consolidar el sueño, ha variado su régimen alimenticio; e insiste estar enfermo. Se encuentra aislado, separado de las cosas que lo apasionan… no sabe que está al borde de estallar. Dos días después, nos enteramos que Víctor, ya no está entre nosotros… se quitó la vida. La pregunta es ¿pudimos haber ayudado a Víctor? Es probable que algunos digan, él no se dejó ayudar; Otros, podrían manifestar, fue que no me percaté.

Hasta el mes de abril 2017, se han reportado 66 muertes por suicidio. Lo que equivale a cinco casos adicionales a los registrados el año pasado a esta misma época. Según estadísticas del Departamento de Salud, en Puerto Rico tenemos un promedio anual de 305 muertes por suicidio al año. Sin embargo, en los últimos tres años, hemos visto una tendencia a la disminución: 261 casos en 2014; 246 en 2015; y 192 en 2016.

“Nuestras estadísticas provienen directamente del Instituto de Ciencias Forense. Por lo tanto incluye casos que ya nos están bajo investigación. Se actualiza todos los meses. Y se verifica cinco años atrás, por si alguna muerte, se ha tardado la investigación para confirmarse que fue suicidio”, explicó Nayda Román Vázquez, coordinadora de Programa Comisión Prevención del Suicidio Oficina Adscrita al Departamento de Salud.

“Es importante aclarar que no hay, ni existe un alza significativa en los suicidios. Por el contrario ha ido en baja. Durante los últimos tres años, hemos visto tendencia a disminuir. Lo que pasa es que los medios le han dado mucha exposición en las noticias, lo que puede crear una percepción que se han disparado los números. Pero la tendencia ha sido positiva en bajar. Pero, solo un caso que haya, es de preocupación e importancia para todos nosotros”.

Según la profesional, en Estados Unidos el suicidio está entre las primeras 10 causas de muerte. No se puede perder de perspectiva que es una población más grande. Lo que sí vamos a encontrar como una tendencia marcada en Estados Unidos, Puerto Rico y toda América, es que sobre el 80% de los suicidios ocurren en hombres de edad adulta. En la isla, la mayoría se concentran entre las edades de 45 a 59 años.

“También, hemos visto que en los últimos dos años, que las personas que cometen suicidio por cada 100,000 habitantes, se encuentra en la población de 80 a 84 años de edad. Paro no podemos dejarnos llevar por esto. El suicido puede ocurrir en cualquier grupo de edad. A veces pensamos que porque es un adolecente su comportamiento es por ‘changuería’ o por llamar la atención… a veces se puede escuchar a un persona de la tercera edad hablar sobre la muerte o decir es mejor estar muerto que vivo, y son comentarios que sí hay que prestarle atención”, dijo Román.

“En Puerto Rico no tenemos un estudio en específico de cuales son la causas o razones más frecuentes que presentan las personas que optan por quitarse la vida, pero nuestra epidemióloga hace como dos años estuvo revisando los expedientes de ciencias forense y observó que algunas de las razones más comunes eran las rupturas amorosas, alguna dificultad en el trabajo, problemas económicos; ese tipo de razón solía aparecer con frecuencia. Pero la palabra pérdidas, recoge muchos elementos de nuestras vidas. Perder puede ser una ruptura amorosa; perder, es también la muerte de un ser querido; perder es además, cuando se tiene el diagnóstico de una enfermedad terminal, que se sabe, que lo próximo, es el deterioro del cuerpo. Esos escenarios pueden tener peso significativo de cómo la persona ve la vida”, aclaró.

Señales de peligro

¿Cuáles son esas señales de peligro? ¿Qué cosas que observo de esa persona debe preocuparme?

Tan sencillo y directo como que hable de morir o quitarse la vida. O comentarios como: ‘yo valgo más muerto que vivo’; ‘ya yo sé cómo voy a resolver esta situación’; ‘de tal día no paso’; o pueden comunicar el método que utilizarían cómo ‘me voy ahorcar del árbol de mi casa’.

“También pueden hacer comentarios que hablan de la desesperanza. ‘Yo no sirvo para nada’; ‘mi vida no tiene sentido’, ‘soy una carga para todo el mundo’ etc… las personas pueden transmitir tristeza constante, irritabilidad, coraje, cambios en patrones de sueños, alimenticios y la desesperanza en la es evidente. Es muy común que realice preparativos para la muerte; regale objetos personales que valora mucho, se despide, como vemos en las redes sociales. Están son señales de peligro. Acérquese y dígale me preocupa lo que he visto en ti y quiero ayudarte. Es importante que no podemos asumir nada. Sobre todo no juzgue, ni criticar a la persona, solo dele la mano”, detalló Román Vázquez.

“Se va a trabajar con una iniciativa en el mes de junio, donde se ofrecerán charlas educativas sobre el suicidio dirigidas al público en general, para personas de 18 años en adelante. Vamos a comenzar en el área metropolitana y estamos gestionando facilidades en Humacao y Mayagüez; y queremos llevarlo también al área de Arecibo y Ponce. Las personas interesadas para las charlas en el área metropolitana pueden contactarse con Mildred Picó al 787-765-2929 ext3542”.

ASSMCA cuenta con la línea PAS (primera ayuda sicosocial), 24 horas, los siete días. Favor de llamar al 1-800-981-0023.