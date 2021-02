“Habrá algunas modificaciones” dice Pierluisi sobre nueva orden ejecutiva

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles, que habrá ciertas modificaciones en la orden ejecutiva para contrarrestar el COVID-19 en Puerto Rico.

“La próxima orden tendrá vigencia desde el próximo 8 de febrero de 2021) en adelante. Es mi intención que se anuncie en cualquier momento, posiblemente el contenido, posiblemente mañana a más tardar el viernes”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“No anticipo cambios drásticos en la misma, estoy recibiendo el asesoramiento, pero sí, es de esperar que habrá algunas modificaciones”, añadió.

Por otro lado, en cuanto a las denuncias de personas que no les tocaba recibir la vacuna contra el Coronavirus, el mandatario sostuvo que “el proceso de vacunación ha fluido muy bien”.

“Me acaban de entrevistar en los medios nacionales de Estados Unidos y estamos entre los primeros 5 o 6 estados y otras jurisdicciones de Estados Unidos en términos de la cantidad de vacunas que estamos administrando y la efectividad en ese proceso”, dijo en la conferencia mediante la plataforma Zoom.

“No quiero que se desperdicie ninguna vacuna, cada una de esas vacunas es preciada. Las 200 dosis que se perdieron espero no ocurra, que no se repita y cualquier otro desecho de vacuna es muy desafortunado”, dijo Pierluisi.

“En cuanto a que la Fase 1B o en la 1A, algunos que no eran primeros respondedores o personal médico se vacunaron, eso no es ideal y cuando lo detectemos lo vamos a decir. Me consta que ocurre que hay un centro de salud no hay personas pendientes y se pueden perder vacunas y que en esas circunstancias llaman a personas que tienen 60 años, tienen 62 años se administra para que no se pierda. Si eso ocurre yo lo entiendo”, dijo al recordar que el número de vacunas que se recibirán podría sobrepasar las 50 mil dosis por semana según lo peticionó el presidente Joe Biden.