Hacienda alerta sobre fraude cibernético con intención de apropiarse de la ayuda de $1,400 pendiente a desembolsarse

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, alertó a los ciudadanos a no hacer ninguna solicitud de dinero a través de una página web con una dirección muy similar a la del Departamento, que provee un formulario para reclamar el estímulo de $1,400, aprobado por el gobierno federal.

“Referimos a las autoridades federales (Federal Bureau of Investigation, FBI), la denuncia de un ciudadano, que informa sobre la existencia de un enlace con la dirección https://www.hacienda-pr-gov.com, con aspecto similar a nuestra página oficial www.hacienda.pr.gov, donde se provee un formulario para solicitar el estímulo de $1,400, al incluir información confidencial como el Seguro Social y los números de cuenta bancaria y licencia de conducir”, explicó.

El secretario recalcó que no se ha creado ningún formulario para solicitar los $1,400, porque ese desembolso se hará utilizando la información de las Planillas de Contribución sobre Ingresos de 2019 y 2020. “Como hemos explicado desde que comenzó el proceso, el Departamento no va a crear ningún mecanismo para solicitar el estímulo que está pendiente de distribución. Los ciudadanos no tienen que realizar nuevas gestiones y Hacienda nunca utiliza intermediarios para requerir información de contribuyentes”, reafirmó.

“La página fraudulenta, que termina en .com, crea falsas expectativas y puede confundir a las personas porque tiene un aspecto muy similar a la de Hacienda. El formulario lo titulan Reclamo de Tercera Ronda y abre las puertas a personas malintencionadas, para que se apropien del dinero de sus cuentas y de su identidad”, agregó.

Parés Alicea recalcó que el Departamento no se comunicará vía telefónica con nadie, ni enviará mensajes de texto referentes al pago. “No estamos solicitando información personal o bancaria por otra vía que no sea nuestra plataforma SURI y cualquier información que usted deba someter, lo hará también por Asistencia en SURI o por su cuenta personal de SURI”, enfatizó.

El funcionario recordó que Hacienda aún espera por la aprobación del Plan de Distribución por parte del Tesoro federal y el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). Añadió que el Departamento se encuentra en el proceso de intercambio de información con el IRS y que una vez aprobado el plan Hacienda podrá comenzar la distribución de la ayuda económica.