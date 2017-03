Hacienda anuncia apertura de Centros de Orientación y Preparación de Planillas

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, anuncia la apertura de los Centros de Orientación y Preparación de Planillas para la radicación electrónica de la Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos del año contributivo 2016.

Se trabajará en la radicación electrónica de la Planilla de Contribución Sobre Ingresos de Individuos del año contributivo 2016″.

“A partir de mañana viernes 17 de marzo y hasta el 18 de abril, último día para la radicación, los individuos que necesiten asistencia en la preparación de sus planillas pueden acudir a los Centros de Orientación y Preparación de Planillas ubicados en centros comerciales, instalaciones municipales y en universidades. En los Centros se estará preparando y radicando electrónicamente, libre de costo, la planilla de contribución sobre ingresos de individuos del año contributivo 2016. Además, se estará facilitando una copia sellada de la planilla radicada a cada contribuyente que acuda a preparar y radicar su planilla en un Centro”, dijo el funcionario.

Los Centros de Orientación y Preparación de Planillas están ubicados en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Plaza Del Caribe (Ponce), The Outlet Mall (Canóvanas) y Mayagüez Mall. Hacienda tiene otros Centros disponibles en instalaciones municipales de Aguadilla, Barceloneta, Caguas y Guaynabo.

Además, abrirán Centros en los recintos de Bayamón y Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y del 3 al 12 de abril estará disponible el Centro para Pensionados en San Juan.

Maldonado Gautier recomendó a los contribuyentes orientarse sobre este ciclo contributivo accediendo a la página de Hacienda www.hacienda.pr.gov, en la sección de Planillas 2016. Allí encontrarán un Manual de Preguntas Frecuentes, Instrucciones para radicar la planilla en línea, información sobre las Excepciones a la Radicación Electrónica y el detalle de las fechas, los horarios de servicio y las direcciones de los Centros, entre otra información importante sobre este ciclo contributivo.

En los Centros de Orientación y Preparación de Planillas, se prepararán planillas de individuos asalariados y pensionados cuyos ingresos no excedan los $150,000, incluyendo ingresos exentos. También se atenderán individuos casados, siempre y cuando el ingreso individual de cada cónyuge, no exceda de $150,000, incluyendo ingresos exentos. En el caso de contribuyentes casados que radican planilla conjunta, si uno de los cónyuges no puede asistir al Centro, este deberá enviar con su cónyuge el formulario Modelo SC 2745, Poder y Declaración de Representación, debidamente completado y firmado, en el cual autorice a éste a radicar y firmar electrónicamente la Planilla en su representación. Además, deberá enviar copia de una identificación con foto vigente.

Asimismo, en los Centros solo se prepararán las planillas de individuos cuyos intereses no excedan la cantidad exenta de $2,000, o de $4,000 en caso de ser casados, y solamente se completarán planillas con los Anejos A, A1, B (Parte III), CH, CO, FF (Parte I), H e IE.

Al acudir a los Centros, los contribuyentes deben tener a la mano el número de Seguro Social y la fecha de nacimiento del contribuyente, cónyuge y dependientes, de ser el caso. También deben presentar su licencia de conducir o alguna identificación válida con foto; los comprobantes de retención 499R-2/W-2PR (W-2) y declaraciones informativas (Formularios 480.6A, 480.6B, 480.6D, 480.7B y 480.7C), que haya recibido a su nombre y de su cónyuge y la información sobre sus deducciones, tales como intereses hipotecarios (Formulario 480.7A) e intereses pagados sobre préstamos estudiantiles.

Para verificar todos los Comprobantes de Retención y/o Declaraciones Informativas que fueron emitidas bajo su Seguro Social, debe acceder a su cuenta en Colecturía Virtual, bajo el menú de Servicios, en la opción de Impresión de W2 e Informativa.

“En este ciclo contributivo tenemos por primera vez Auxiliares de Colecturías en los locales de los 5 centros comerciales y en el Centro ubicado en el Municipio de Caguas. Con este servicio, los contribuyentes no solo podrán pagar al momento utilizando débito directo a la cuenta de banco, sino que también podrán pagar utilizando una tarjeta de crédito Visa o Master Card o giro postal a nombre del Secretario de Hacienda”, explicó el funcionario.

Agregó que para pagar en un Centro utilizando débito directo a la cuenta de banco, el contribuyente debe mostrar un cheque para validar la información de la cuenta y una identificación con foto.

Otras opciones de pago para la planilla son:

Accediendo a su cuenta en Colecturía Virtual ( https://colecturiavirtual.hacienda.pr.gov

Llamando al (787) 620-2323 (Hacienda Responde), donde se aceptan los mismos métodos de pago que en Colecturía Virtual. De seleccionar esta opción, Hacienda le enviará un recibo de pago por correo electrónico o correo regular

Visitando una Colecturía de Rentas Internas, donde se puede pagar en efectivo, con cheque o giro postal a nombre del Secretario de Hacienda, ATH de Banco Popular y tarjeta de crédito (Visa o Master Card)

“En los Centros no se prepararán planillas en papel. Aquellos contribuyentes que cualifiquen bajo una de las excepciones a la radicación electrónica, pueden obtener la versión del formulario de la Planilla para radicar en papel, junto con el Formulario 483.2, Excepción a la Radicación Electrónica Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos, a través de la sección Planillas 2016, en nuestra página de internet”, informó el Secretario.

La planilla en papel, acompañada del Formulario 483.2 puede entregarse en los Centros de Orientación y Preparación de Planillas, en el Departamento de Hacienda en San Juan y en las colecturías alrededor de la Isla. También puede enviarse por correo regular a: Departamento de Hacienda, PO Box 9022501, San Juan, P.R. 00902-2501.

Además, los Centros, excepto los ubicados en el Municipio de Aguadilla y en la Universidad de Puerto Rico, contarán con personal del Departamento que estará recibiendo planillas de contribución sobre ingresos de contribuyentes que no sean individuos.

Los días 17 y 18 de abril, las planillas en papel también podrán radicarse en el edificio Capital Center localizado en el 239 de la Avenida Arterial Hostos (lobby Torre Norte), en San Juan.

Los contribuyentes que requieran asistencia adicional, podrán acudir a los Centros de Servicio al Contribuyente de Hacienda o comunicarse con el centro de llamadas Hacienda Responde, a través del (787) 622-0123, Opción 3.