Hacienda envía más pagos del Impacto Económico de $600

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó el martes, que se han desembolsado 1,445,532,770 dólares de la ayuda de impacto económico de 600 dólares, a 1,752,427 familias, desde que comenzó el programa en enero.

“Estamos próximos a concluir con la agenda de desembolsos de la segunda ronda del Pago de Impacto Económico de 600 dólares con el envío del más del 95 por ciento de los pagos de manera ágil, directa y en el periodo de tiempo proyectado. Es importante que las personas que aún no han corregido su número de cuenta bancaria, lo hagan a la brevedad posible, porque los depósitos de estos casos continuarán durante los días que restan de esta semana”, expresó el secretario en comunicación escrita.

Añadió que, aunque se ha distribuido este segundo incentivo federal con la mayor diligencia posible, en esta etapa final todavía hay un inventario de 30,525 depósitos sin completar porque fueron rechazados por los bancos. Estos ciudadanos deben haber recibido un mensaje con los pasos a seguir para verificar sus números de cuenta en el enlace habilitado en SURI y corregirlos para que los desembolsos puedan ser procesados en los próximos días.

Parés Alicea indicó, además, que se han producido 135,708 cheques, la gran mayoría de ellos ya enviados y otros en trámite para salir esta semana.

Por otra parte, destacó que otras 44 mil personas que recibieron el pago de 1,200 dólares, según su planilla de 2018 no han recibido la segunda ayuda. “Ese grupo no ha recibido el cheque de 600 dólares porque no radicaron la planilla de 2019. En esta etapa final de distribución de ayudas, la recomendación es radicar la planilla del año 2020 y reclamarlo como un crédito reembolsable”, sostuvo.

Al terminar el periodo de desembolsos esta semana, los ciudadanos hábiles para recibir las ayudas, que aún están en espera, deberán reclamar las mismas como un crédito reembolsable en la Planilla de Contribución sobre Ingresos del año 2020, que estará disponible la última semana de este mes de febrero.

“Este último turno al bate es para todos los que tengan que reconciliar lo pagos de estímulo, incluyendo a los no radicantes. La planilla de Contribución sobre Ingresos de 2020, contiene el Anejo B3 Individuo, donde puede indicar los pagos que no recibió, los que recibió incompletos y cambios en la composición de familiar, entre otros, que le habilitan para recibir el dinero”, agregó.

Destacó que los ciudadanos deben ser rigurosos al momento de informar sus datos y verificar con detenimiento antes de someterlos, para evitar que la ayuda siga atrasándose. Recomendó que escriban la información exactamente como aparece en las tarjetas de la Administración del Seguro Social.

El Anejo B3 Individuo está disponible en la página del Departamento www.hacienda.pr.gov, sección de Planillas, Formularios y Anejos (Contribución sobre Ingresos), para que las personas se familiaricen con el mismo, antes de que la planilla esté disponible la última semana de febrero.

El titular de Hacienda señaló que además del Anejo para reclamar los pagos en este ciclo contributivo denominado pro contribuyente, hay otros créditos disponibles como el la Oportunidad Americana, para estudiantes a nivel post secundario, el Crédito por Trabajo y el Anejo B-4, para los patronos que retuvieron empleados durante los cierres compulsorios determinados por el gobierno. Además, estará disponible para todos los individuos, una reducción adicional de 3 por ciento en la responsabilidad contributiva o en la cantidad que le correspondería pagar.

Sobre la posibilidad de posponer la fecha de radicación de la planilla de 2020, dijo que al momento se mantiene la fecha del 15 de abril en el plan de trabajo. “En caso de que se legisle en el Congreso una ayuda económica adicional, sería un factor que nos llevaría a evaluar la posibilidad de posponer la fecha”, declaró.

Instó a los ciudadanos que tienen alguna situación particular y aún no han recibido sus ayudas a escribir a través del enlace Asistencia en Suri y a informarse en los pasados programas digitales, disponibles en el canal de Youtube: Hacienda Puerto Rico (https://youtu.be/9lNWiIsCdq8)