Janneliz Marie Hernández es una joven de diez años que con la ayuda de su madre y sus compañeros de SEEDS crearon una compañía denominada ‘Harvest Your Way’.

Harvest Your Way está diseñado para crear huertos caseros en espacios pequeños como apartamentos y casas sin patio, según la joven emprendedora.

Los kits de jardinería incluyen: el tiesto, tierra, semilla y el arte; algunos de los estantes tienen el circulo para que el tiesto encaje y otros no, la intención es que, si el cliente quiere sacar la planta y colocar otra no tenga esa limitación, por eso hay dos estilos.

“Harvest Your Way nos permite a mi familia y a mí encontrar una manera creativa y divertida de comenzar a plantar más semillas en nuestro jardín. Aprendimos que no hay poco esfuerzo cuando trabajamos juntos para cambiar el futuro. Ahora vendemos palas, macetas, semillas y kits de jardinería para que sea fácil y divertido plantar con su familia”, aseguró Hernández.

“Me gusta conversar con la gente y aprender. El dinero de nuestras ventas lo utilizo para continuar con la producción de los huertos familiares y hacer que la empresa sea mas exitosa”, sostuvo.

Actualmente, hay diez estilos de huertos que te incluye los tiestos, la tierra, las semillas de recao, perejil, cilantro y orégano y el abono para los alimentos que estarás sembrando.

“Para mí es de mucha emoción tener mi propia empresa y eso representa mucho trabajo, coger las cosas en enserio y nunca rendirse”, dijo la joven.

Las órdenes se pueden realizar a través de las redes sociales de la compañía: @Harvest Your Way PR o en Instagram @harvestyourway.pr.