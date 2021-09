Hasta $1,000 de multa por llegar a Infinity Pool en Naguabo

(Foto/Suministrada)

NAGUABO – El gobierno federal recordó que llegar al “Infinity Pool” de Naguabo es ilegal y que las multas a los violadores pueden ser desde $200 por persona hasta $1,000 si es un recorrido turístico.

Según se explicó, esta parte de la represa Prieto ubica en parte del bosque forestal El Yunque que custodia el Servicio Forestal de Estados Unidos. La razón de la prohibición es que es un área peligrosa. Se explicó que para llegar hay que subir una escalera alta y oxidada. Aunque ya ha hubo accidentes, se teme la escalera pueda caer en cualquier momento por lo que cualquiera que la suba, o esté cerca, se arriesga a tener un serio accidente o hasta perder la vida.

“Las personas no están autorizadas a realizar este viaje, y las señales están muy claras de que no deben hacerlo. Hay varios accesos restringidos, pero la gente corta las cerraduras. Se ha convertido en un problema, porque el sendero no se mantiene, y el tráfico (a pie) está creando una mala erosión que puede afectar la calidad del agua del río”, explicó Keenan Adams, supervisor forestal, a El Nuevo Día.

Adams mencionó que tan reciente como el año pasado un turista, proveniente de España, se cayó mientras caminaba por el sendero hacia la piscina natural, se rompió la cadera y requirió de un rescate de emergencia en horas de la noche.

Se detalló que el 90% del terreno que comprende el sendero hasta la “Infinity Pool” le pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), debido a que “fue desarrollado en 1929 por la Compañía de Ferrocarriles, Luz y Energía de Puerto Rico con el propósito de mantener acueductos y represas y la Central Hidroeléctrica Río Blanco.