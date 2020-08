Hay escasez de sangre, llamado urgente del gobierno para los donantes

SAN JUAN – La preocupación ciudadana por el COVID-19 ha provocado una escasez en las donaciones de sangre, dijo el domingo el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano.

González Feliciano mencionó que tanto el monitor de Casa Blanca, Peter Brown, como el jefe en Puerto Rico e Islas Vírgenes de la Agencia federal de Manejo de Emergencias, Alex Amparo pidieron al Gobierno de Puerto Rico que hicieran el llamado a donar sangre.

“Necesitamos donantes de sangre, no solo para COVID-19, estamos hablando de sangre para personas que van a sala de emergencias, para personas que van a cirugías, para personas que tienen condiciones médicas que pueden morir si no hay donación de sangre”, dijo el secretario de Salud en conferencia de prensa.

“Yo empiezo a decirlo ahora, pero vamos a estar comunicando en estos días, cada vez que nos paremos a hablar con la gobernadora (Wanda Vázquez Garced), vamos a comunicar la importancia de ser donantes de sangre para proteger a nuestra población”, añadió.

El secretario expresó que desde el mes de abril se sabía de la escasez en las donaciones de sangre, mayormente por el miedo de los ciudadanos a acudir a instituciones médicas.

“En abril cuando empezamos, los bancos de sangre y los hospitales estaban haciendo unos reclamos de que la gente no está donando y esa es la realidad, que nadie está llegando a los hospitales. Hay un miedo gigantesco. Y entonces, no están donando”, sostuvo.

El secretario de Salud también habló sobre la mortalidad por COVID-19, sobre todo en los adultos mayores.

“Si tu llegas al hospital y estas en grupo de alto riesgo, con condiciones comórbidas y tienes sobre 65 años de edad, el hecho de que tengas los recursos médicos, se sigue muriendo la gente”, sentenció.

“Lo sigo diciendo, no es por falta de ventiladores, hay ventiladores que ni botándolos se acaban. No es por falta de (salas) de intensivo, no es por falta de los paquetes de anticuerpos. Así que si nos toca, tenemos que tener mucho cuidado”, sentenció.

Sus expresiones se dieron en una conferencia de prensa en la que la gobernadora Wanda Vázquez Garced ofreció un resumen de las situaciones que hubo que atender por el paso de la tormenta tropical Laura.