Bolsos grandes, carteras de mano y cartucheras hechas a mano con trazos de tela de diversos colores son el producto que confecciona Hecho por Maguito Shop por Margarita Camacho.

“Mi negocio nació en medio de la pandemia, especialmente en la cuarentena, tenía tanto tiempo libre que comencé a coser como entretenimiento. Al inicio estaba haciendo ropa para mí y para mis hijas, pero luego de pensar que estaba haciendo mucha ropa y no estábamos saliendo a ningún lugar comencé a dejar que mi creatividad fluyera y me aventuré haciendo carteras. No sabía ni cómo ponerles el ‘zipper’ a las carteras pequeñas, pero me eduqué y aprendí”, explicó la artesana.

La emprendedora contó que los bolsos que confecciona son muy prácticos y de uso diario, por ejemplo: los bolsos pequeños se pueden utilizar para guardar y organizar las pequeñas cosas que van en la cartera como maquillajes, toallas sanitarias, gafas, entre otras cosas. Mientras que los bolsos grandes, mejor conocidos como ‘Tote bags’, son como una cartera grande más casual y práctica para cargar todo en un mismo lugar.

“Sino fuera por la pandemia no hubiese emprendido, porque fue el exceso de tiempo libre en mi casa lo que me motivó a comenzar a coser para mi y para mis hijas y, posteriormente, emprender hace ya un año”, aseguró Camacho.

En el proceso descubrió que le gusta mucho más coser carteras que coser ropa. “Quisiera darle mayor reconocimiento a la marca, porque siento que muchas personas aún no conocen de mi producto, y la calidad de mis carteras y bolsos es muy buena, las terminaciones y el proceso de confección es completamente a mano y al detalle”, manifestó Margarita.

Asimismo, realiza los bolsos para laptop o tabletas iPad, pero por pedidos especiales y las carteras tipo ‘clutch bag’, que las lanzó, pero tiene en mente rediseñarlas.

“Desde antes de decidir que iba a dedicarme a vender carteras ya había comenzado a jugar con las diversas telas, colores y formas, y con la intención de diferenciarme entre la competencia hice mi estilo de carteras bien distintivo, con unas terminaciones bien trabajadas y un producto de calidad”, explicó.

Las órdenes se realizan a través de la red social Instagram: @hecho.por.maguito. El cliente puede pedir las piezas según las fotos que se comparten en la página o personalizar los colores que desea en su cartera, ya sea una tote bag, bolso para la computadora o bolso pequeño.