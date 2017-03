Héctor ‘Pichie’ Pérez: Bravo sonero (Video, entrevista exclusiva)

Por: Vicente Toledo Rohena

Después de cantar con la orquesta La Terrifica, Tommy Olivencia, 30 años con la Sonora Ponceña, colaboraciones con Eddie Montalvo, los hermanos Lebrón, Nino Segarra y otros, Héctor ‘Pichie’ la pone dura en su primer disco como solista, ‘El sonero del bailador’. Una producción que marca contundentemente la continuidad de una brillante carrera.

“El disco surgió tras una inquietud que me invitaba al reto. Tenía un público esperando que grabara mi propio disco”, comentó Pérez. “Me encontré con la pregunta cómo iniciar con el proyecto y me comuniqué con Tony Velázquez (pianista de NG2), que precisamente en ese momento se encontraba desarrollando su propia producción con una orquesta que había formado; y le presenté mi idea. A Tony le gustó y me dijo que me ayudaría con el mismo. Le entregué el primer número que tenía ‘Son de mi tierra’ del compositor Johnny Ortiz, e hizo el arreglo y quedó sabroso”, destacó el salsero.

‘El sonero del bailador’ es un disco excelente, donde la salsa añeja y sabrosa es protagonista. Velázquez fue el director musical de la producción, con un trabajo exquisito nutrido de guapachosos arreglos.

Encabezan la salsa buena los cortes ‘Zambelé’ y ‘Cada día te quiero más’. ‘El son de mi tierra’, ‘Dónde estás corazón’, ‘Ella’, ‘En las malas y buenas’ y ‘Soy humildad, nobleza y pueblo’, son parte de los temas del disco.

El disco es pura salsa tradicional, donde el bailador y el amante de la salsa gorda, se saborean un rico banquete.

Entre los músicos que participan se encuentran Joseíto Ruiz (trompeta), Toñito Vázquez (trombón), Jorge Díaz (trombón), Sammy Vélez (saxofón) y Javier Álvarez (conga y bongó), por mencionar algunos.

